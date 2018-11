22. November 2018, 09:45 Uhr CDU Widerstand gegen Merz-Aussagen zum Asylrecht

Friedrich Merz erhält heftige Kritik für seinen Vorstoß zum Asylrecht.

Der Kandidat für den CDU-Vorsitz hatte auf einer Regionalkonferenz die deutsche Gesetzeslage zum individuellen Grundrecht auf Asyl infrage gestellt. Es gehe nicht, dass alles auf europäischer Ebene geregelt werde, in Deutschland aber ein Individualrecht auf Asyl gelte.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther warnt davor, im Rennen um den CDU-Vorsitz zu stark auf das Thema Migration zu setzen.

Die Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl hat Forderungen von Friedrich Merz zum Asylrecht zurückgewiesen. Merz, der sich um den CDU-Vorsitz bewirbt, hatte am Mittwochabend die deutsche Regelung zum individuellen Grundrecht auf Asyl infrage gestellt. Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt warf ihm angesichts dessen vor, "im Heuhaufen ahnungslos tuend zu zündeln".

Merz' Mitbewerber Jens Spahn grenzte sich von den Äußerungen seines Konkurrenten ab. "Das Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte ist vor dem Hintergrund zweier Weltkriege, von großem Leid und Vertreibungen eine große Errungenschaft unseres Grundgesetzes", teilte Spahn mit. Zugleich betonte er aber auch: "Um Akzeptanz für dieses wichtige Grundrecht zu erhalten, müssen wir zuallererst unsere EU-Außengrenze wirksam schützen und unsere Asylverfahren beschleunigen." Er forderte, "endlich Ankerzentren" einzurichten und die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären.

Auch der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) warnte davor, das Grundrecht auf Asyl in Frage zu stellen. Es sei aus gutem Grund in der Verfassung verankert, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Das habe auch mit der Geschichte der Bundesrepublik zu tun. Reul bezeichnete die Regelung als wertvoll, von einer Änderung halte er nichts. Man könne lediglich darüber nachdenken, das Verfahren praktikabler zu machen.

CDU-Ministerpräsident Günther hält andere Themen für wichtiger

Auf der CDU-Regionalkonferenz in Thüringen hatte Merz gesagt: "Ich bin schon seit langer Zeit der Meinung, dass wir bereit sein müssten, über dieses Asyl-Grundrecht offen zu reden, ob es in dieser Form fortbestehen kann, wenn wir ernsthaft eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik wollen." Es gehe nicht, dass alles europäisch geregelt werde, "und es dann immer noch ein Individualgrundrecht auf Asyl in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union gibt, nämlich der Bundesrepublik Deutschland". Denn dann bleibe für jeden, der nach Deutschland kommen wolle, jenseits aller europäischen Lösungen das Individualgrundrecht auf Asyl in Deutschland.

Wenn man eine europäische Lösung wolle, müsse in Deutschland auch eine große öffentliche Diskussion darüber geführt werden, einen Gesetzesvorbehalt in das Grundgesetz hineinzuschreiben, "dass dieses Grundrecht auf Asyl auch unter dem Vorbehalt europäischer gemeinsamer Regeln steht", sagte Merz. Zugleich betonte er, durch den UN-Migrationspakt dürften keine neuen Asylgründe geschaffen werden.

Das Thema Migration steht im Rennen um den CDU-Vorsitz im Fokus. Spahn hatte etwa gefordert, den Parteitag in Hamburg Anfang Dezember über die Haltung zum Migrationspakt abstimmen zu lassen. In der CDU sorgt das offenbar für Unmut. So warnte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther davor, zu stark auf Themen wie den Uno-Migrationspakt oder eine Abkehr vom Doppelpass zu setzen. "Ich glaube, dass andere Zukunftsherausforderungen für die Menschen eine größere Rolle spielen", sagte Günther der Nachrichtenagentur AFP.