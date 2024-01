Simone Baum (li.) und Michaela Schneider, Mitglieder der Werteunion, sollen am Treffen von Rechtsextremisten in Potsdam teilgenommen haben, über das Correctiv berichtete.

Nach jahrelangem Ringen geht die CDU auf Distanz zur Werteunion. Christdemokraten dürfen künftig nicht mehr Mitglied in dem ultrakonservativen Verein sein. Wie es dazu kam.

Von Robert Roßmann, Berlin

Es hat lange gedauert, sehr lange - und für manche in der Partei zu lange. Aber jetzt hat die CDU doch noch die Kraft zu einem klaren Schnitt gefunden. Die Mitgliedschaft in der ultrakonservativen Werteunion soll künftig unvereinbar mit der Mitgliedschaft in der CDU sein. Das hat Friedrich Merz angekündigt. Ausgerechnet Merz, möchte man sagen. Denn die Werteunion gehörte zu denen, die sich für Merz als CDU-Chef eingesetzt haben.