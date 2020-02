Am 25. April soll auf einem Sonderparteitag entschieden werden, wer die CDU künftig führt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich bis dahin weitere Kandidaten melden.

Spahn und Laschet treten als Team an, weil sie in der CDU für Zusammenhalt sorgen wollen. Jeweils einzeln kandidieren Norbert Röttgen und Friedrich Merz für den Vorsitz. In der Partei gebe es große Differenzen, kommentiert SZ-Autor Robert Roßmann.