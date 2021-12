Ausgerechnet in der CDU soll jetzt die Basis bestimmen, wer der künftige Vorsitzende wird: Helge Braun, Norbert Röttgen - oder doch endlich Friedrich Merz. Auf eine Wurst in einer erschöpften Partei.

Von Roman Deininger und Boris Herrmann, Heide/Freiberg am Neckar

Es ist gar nicht so einfach, die Basis der CDU zu finden. Aber wenn sich Google Maps nicht komplett vertan hat, dann muss sie hier, im Modehaus Ramelow, am Marktplatz von Heide in Schleswig-Holstein, irgendwo sein. Die Suche führt zunächst eine Rolltreppe hinauf, geradewegs hinein in die Abteilung für Damenmode. Die Aussicht auf ein "Traditionelles Grünkohlessen" des CDU-Ortverbandes hat einen hierhergeführt, aber jetzt gilt es erst einmal, zwischen den aktuellsten Blusentrends und der Servicekasse die Orientierung zu behalten. Links vorbei an den Taschen und Accessoires gelangt man schließlich zum Kaufhaus-Café Böttcher. Und da öffnet auch schon der Ortsverbandsvorsitzende Marc Trester die Glastür und sagt mit bestechender Selbstverständlichkeit: "So ein persönlicher Grünkohlabend ist ja doch schöner, als wenn man es digital macht."