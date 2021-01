Von Viktoria Spinrad

Nach fast einer Stunde wirkt es, als wolle die Moderatorin vor Glück die Hände in die Luft werfen: die erste Mini-Kontroverse! Norbert Röttgen präsentierte sich gerade als Law & Order-Mann, der im Zweifelsfall auch Abschiebungen nach Syrien unterstützt, da unterbricht Armin Laschet ihn wirsch. Wie das denn funktionieren solle?

Röttgen, ganz in seiner Rolle des Außenexperten, erklärt, dass man Gefährder zum Beispiel in den nördlichen Teil des Landes abschieben könne. Dann ist auch Laschet wieder still, Merz grinst süffisant. Und die Moderatorin? Fragt sich wahrscheinlich, wie sie diese drei Männer jemals aus ihrer Reserve locken kann.

Dabei hatte Tanja Samrotzki bei der Diskussionsrunde um den CDU-Parteivorsitz am Freitagabend doch gleich zu Anfang die Leitlinie vorgegeben: Dissens zeigen!, so die Ansage. Doch stattdessen schienen sich die drei Herren eher einen Nebensatz zu eigen zu machen, den sie auch noch ausgegeben hatte: "Sie drei gäben eine prima Skatrunde ab", so die Moderatorin.

Wer eingeschaltet hatte in der Hoffnung, endlich etwas Orientierungshilfe für die Wahl in einer Woche zu erhalten, wurde jäh enttäuscht. Jeder der drei Kandidaten spielt seine seit zehn Monaten immer wieder praktizierte Rolle: Laschet gibt den fürsorglichen und stets zusammenführenden Landesvater, der von seiner Regierungserfahrung im bevölkerungsreichsten Bundesland zehrt. Merz spricht viel von der Wirtschaft - und Röttgen gibt den weltgewandten Visionär und Teamplayer, dem es nicht um die eigene Macht, sondern das Wohl der Partei gehe.

Klima und Umwelt, Innere Sicherheit, Europa und die Welt - so die drei Themenblocke des zweiten und letzten von der Partei organisierten "Triells". Wenn sich die drei, die mit einer Wahl zum Parteivorsitzenden ja auch einer Kanzlerschaft einen Schritt weiterkämen, sich denn endlich mal, nun, triellieren würden. Klima und Umwelt? Schließen sich doch nicht gegenseitig aus. Innere Sicherheit? Null Toleranz. Europa? Braucht eine einheitliche Stimme. Soweit der Konsens.

Wie brave Schulbuben in der ersten Reihe

Dabei ist es ja nicht so, dass nichts passiert wäre seit der letzten Zusammenkunft vor drei Wochen. Der nächste harte Lockdown, Beginn der Impfstoff-Kampagne, ein Gesundheitsminister, der zwar offiziell im Team Laschet ist, aber offenbar seine eigenen Chancen auf eine Kanzlerkandidatur auslotet - und eine Frauen-Union, die nur wenige Stunden vor der Diskussion signalisiert, dass sie dem stets selbstbewussten Aspiranten Merz nicht allzu viel abgewinnen kann.

Diese Themen sind freilich nicht Gegenstand der Diskussion, und so lümmeln die drei Juristen aus Nordrhein-Westfalen wie brave Schulbuben in der ersten Reihe auf den etwas zu klein wirkenden Stühlen, nippen an den Wassergläsern, profilieren sich ein wenig in ihren Themengebieten und loben die Arbeit der Kanzlerin, Europas oder gleich sich selbst.

Eine Kostprobe: "Ein Stahlunternehmen in Duisburg ist ein Beitrag zum Weltklima" (Laschet). "Als erstes müsste man den Clans die Autos wegnehmen" (Merz). "Wir brauchen eine europäische China-Strategie" (Röttgen). Oder vielleicht braucht die CDU eine Woche vor der Wahl eines der nächstmöglichen Tonangeber der westlichen Welt eine neue Wettbewerbs-Strategie?

Für Wirbel sorgt Spahn

Anstatt dass sich das Feld von Kanzlerkandidaten verengt, scheint es immer breiter zu werden: Kurz vor der Debatte war rausgekommen, dass Jens Spahn sich offenbar durch die einflussreichen Politiker in der Partei telefonierte, um seine Chancen auf eine eigene Kandidatur auszuloten. Was er, ganz der Diplomat, natürlich umgehend dementierte. Ein Putschversuch von innen? Soll Laschet etwa vom Versuch, Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat zu werden, abgebracht werden? Dieser sah sich nach der Diskussion genötigt, zu bestätigen, dass da nichts dran sei. Er glaube Spahns Wort, dass dieser im Team Laschet stehe.

Acht Monate vor der Bundestagswahl scheint immer unklarer, wer in Deutschland demnächst das Zepter in der Hand hält. Merz, der Liebling der Konservativen? Laschet, der Versöhner? Röttgen, der einst als Außenseiter antrat, sich in den vergangen Wochen aber zunehmend profilierte und nun mit Laschet um Stimmen aus dem liberalen Lager konkurriert? Oder wagen sich doch noch ein Gesundheitsminister oder ein bayerischer Ministerpräsident aus der Deckung? Dass der zukünftige Kanzlerkandidat nicht unbedingt der Parteivorsitzende sein müsse, hatte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zuletzt nicht ausgeschlossen.

Für die 1001 Delegierten, die in der kommenden Woche den Vorsitzenden wählen, dürfte das bei der Entscheidung kaum helfen. Eine klare Wahlempfehlung bekamen sie vom ehemaligen Unionsfraktionschef, dem einzigen aus dem Trio ohne Regierungserfahrung : "Die Basis der CDU will einen Parteivorsitzenden Friedrich Merz", sagte eben dieser, selbstbewusst wie eh und je, im Anschluss an die Diskussion. Ob die Delegierten dem folgen und den größtmöglichen Bruch mit der Ära Merkel vollziehen, wird sich in einer Woche zeigen.