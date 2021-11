Friedrich Merz unterlag im Januar Armin Laschet (vorne) bei der Wahl des CDU-Vorsitzenden, nun will er ihm nachfolgen.

Der frühere Fraktionschef der Union im Bundestag will sich am Montag von seinem Kreisverband als Kandidat nominieren lassen. Er tritt somit zum dritten Mal an - und diesmal als dritter Aspirant.