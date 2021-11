In die Nachfolgedebatte für CDU-Vorsitzenden Armin Laschet kommt immer mehr Bewegung. Nachdem wie berichtet Kanzleramtschef Helge Braun am Freitagabend von seinem Kreisverband Gießen nominiert werden soll, hat nun Norbert Röttgen am Donnerstag für Freitagmorgen eine Pressekonferenz ankündigen lassen zum Thema "Kandidatur für den Vorsitz der CDU Deutschlands". Als weiterer möglicher Kandidat gilt der Finanzexperte Friedrich Merz. Der noch amtierende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat bereits angekündigt, dass er nicht antreten wird. Erstmals soll der Vorsitzende durch eine Mitgliederbefragung ermittelt werden. Der neue Vorsitzende soll am 21. Januar auf einem Parteitag in Hannover gewählt werden. Das Ergebnis der vorgeschalteten Mitgliederbefragung soll als bindend für die 1001 Delegierten gelten.