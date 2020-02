Unionsfraktionsvize Johann Wadephul hat für eine Kooperation mit dem Atomwaffenstaat Frankreich plädiert, um eine eigenständige nukleare Abschreckung Europas aufzubauen. "Wir müssen eine Zusammenarbeit mit Frankreich bei den Nuklearwaffen ins Auge fassen", sagte Wadephul dem Tagesspiegel: "Deutschland sollte bereit sein, sich mit eigenen Fähigkeiten und Mitteln an dieser nuklearen Abschreckung zu beteiligen. Im Gegenzug sollte Frankreich sie unter ein gemeinsames Kommando der EU oder der Nato stellen." Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) kritisierte dies per Twitter scharf: "Die deutsche Großmannssucht scheint zurück. Wir sollten für neue Abrüstung eintreten und nicht an der atomaren Aufrüstungsspirale mitdrehen."