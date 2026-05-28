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PersonalspekulationenUm Friedrich Merz wird es einsam

Lesezeit: 6 Min.

„Bemerkenswerte Unkenntnis der Verfassung und der politischen Realität“: Friedrich Merz lässt Spekulationen über einen Wechsel im Kanzleramt zurückweisen.
„Bemerkenswerte Unkenntnis der Verfassung und der politischen Realität“: Friedrich Merz lässt Spekulationen über einen Wechsel im Kanzleramt zurückweisen. Dominik Butzmann/IMAGO

In der CDU steigt der Frust über die Bundesregierung und die eigenen Umfragewerte. Gerüchte über einen Kanzlertausch halten die Mächtigen in der Partei zwar für Quatsch. Trotzdem hat Merz ein gewaltiges Problem.

Von Daniel Brössler, Henrike Roßbach und Robert Roßmann, Berlin

Hendrik Wüst könnte jetzt nach den Sternen greifen. Zeit und Ort wären gut gewählt. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident befindet sich auf dem Gelände des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Köln. In einer Ansprache zur Eröffnung des  „Industrietages Raumfahrt“ feiert er die Rückkehr der Menschheit auf den Mond und Nordrhein-Westfalen als „starkes Raumfahrtland“.  Wie er denn „in solchen kosmischen Umfeldern“ über Berliner Wechselgerüchte denke, in denen auch sein Name eine Rolle spiele, will ein Journalist wissen.

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