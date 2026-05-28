In der CDU steigt der Frust über die Bundesregierung und die eigenen Umfragewerte. Gerüchte über einen Kanzlertausch halten die Mächtigen in der Partei zwar für Quatsch. Trotzdem hat Merz ein gewaltiges Problem.

Hendrik Wüst könnte jetzt nach den Sternen greifen. Zeit und Ort wären gut gewählt. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident befindet sich auf dem Gelände des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Köln. In einer Ansprache zur Eröffnung des „Industrietages Raumfahrt“ feiert er die Rückkehr der Menschheit auf den Mond und Nordrhein-Westfalen als „starkes Raumfahrtland“. Wie er denn „in solchen kosmischen Umfeldern“ über Berliner Wechselgerüchte denke, in denen auch sein Name eine Rolle spiele, will ein Journalist wissen.