Die Pläne der Regierungskoalition für eine Verschärfung der Regeln für Krankschreibungen sollen auf Verlangen der Grünen in dieser Woche öffentlich im Bundestag diskutiert werden. Wie der Evangelische Pressedienst von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erfuhr, wird sie eine Aktuelle Stunde zu dem Thema anmelden. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag, Irene Mihalic, sagte, die Vorschläge führten „zu Verschlechterungen in allen denkbaren Bereichen. Zusätzliche Bürokratie belastet Arztpraxen genauso wie Patientinnen und Patienten.“