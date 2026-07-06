Die Pläne der Regierungskoalition für eine Verschärfung der Regeln für Krankschreibungen sollen auf Verlangen der Grünen in dieser Woche öffentlich im Bundestag diskutiert werden. Wie der Evangelische Pressedienst von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erfuhr, wird sie eine Aktuelle Stunde zu dem Thema anmelden. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag, Irene Mihalic, sagte, die Vorschläge führten „zu Verschlechterungen in allen denkbaren Bereichen. Zusätzliche Bürokratie belastet Arztpraxen genauso wie Patientinnen und Patienten.“
Kritik an den Plänen kam am Montag auch vom CDU-Sozialflügel, der forderte, die Beschlüsse für eine Krankschreibungspflicht an Tag eins zurücknehmen. „Die Koalition sollte sich anderen Themen zuwenden, statt das Signal an die Menschen in Deutschland zu senden, dass sie ihnen misstraut“, sagte der Vize-Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, Christian Bäumler, dem Tagesspiegel.