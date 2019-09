Die sächsischen Grünen haben sich für Sondierungsgespräche mit CDU und SPD ausgesprochen. Das gaben die Spitzenkandidaten zur Landtagswahl, Katja Meier und Wolfram Günther, am Samstag nach einer Sitzung des Parteirates in Dresden bekannt. Am 12. Oktober soll sich ein Parteitag in Leipzig mit den Ergebnissen der Sondierung befassen und dann über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen abstimmen. Auch der Landesvorstand der sächsischen CDU sprach sich für Sondierungen für ein sogenanntes Kenia-Bündnis aus. Es gehe jetzt darum, dem Land eine stabile Regierung zu geben, sagte CDU-Landeschef und Ministerpräsident Michael Kretschmer am Samstag in Riesa.