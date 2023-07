Von Constanze von Bullion, Andreas Glas und Roland Preuß

Man kann sich die Wortführer der CDU in diesen Tagen wie einen Trupp von Katastrophenhelfern vorstellen. Wie nach einem Wassereinbruch ist Verunsicherung eingedrungen in die Partei und mit ihr eine Flut öffentlicher Protestnoten. Wie umgehen mit der AfD? Und wie stark beschädigt ist die Autorität des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz? Am Wochenende hatte Merz erst signalisiert, in der Kommunalpolitik gebe es bei entsprechenden Wahlergebnissen auch gemeinsame Wege mit der AfD - nur um dies später wieder zu korrigieren. Vertreter von CDU und CSU versuchen seither, die Lage irgendwie zu retten, und beschwören nach Kräften die Abgrenzung nach rechts. Merz aber hat seine Leute in Not gebracht und womöglich auch sich selbst.

Begonnen hatte die Sache am Sonntag mit dem Sommer-Interview von Friedrich Merz im ZDF. Gefragt nach der AfD, erklärte er, die Union kooperiere nicht mit den Rechtspopulisten. Das ist Beschlusslage in der Partei. Dann allerdings schränkte Merz diesen Grundsatz ein, offenbar ohne Absprache mit wichtigen Köpfen in der CDU. Eine Zusammenarbeit mit der AfD verbiete sich in der Landes-und Bundespolitik, sagte er, also dort wo es um "gesetzgebende Körperschaften" gehe. In der Kommunalpolitik aber sei Pragmatismus geboten. Wo die AfD stärkste Kraft werde, habe die Union diese demokratische Entscheidung der Wähler zu akzeptieren. "Wenn dort ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man dann nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter gemeinsam arbeiten kann."

Als erster kam Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner aus der Deckung

Weiter gemeinsam arbeiten? Mit der AfD? Selbstverständlich? Eine Bemerkung war das, die nicht spontan wirkte, sondern wohl gesetzt. Was folgte, war Jubel in der AfD - und Entsetzen unter Christdemokraten. War Friedrich Merz nicht 2021 zum Parteichef gewählt worden als einer, der traditionelle konservative Werte verkörpert, also Wählerinnen und Wähler am rechten Rand der Union binden kann und immun ist gegen rechtspopulistische Verbrüderungsversuche? Der knorrige Sauerländer, der das Gendern verachtet, Klimaschutz gern mal als grünes Teufelszeug brandmarkt und in Migrationsfragen scharfe Töne anschlägt - er galt auch bei Christdemokraten aus dem Merkel-Lager als einer, der standhalten kann. Wenigstes das. Und jetzt?

Am Sonntag kam als einer der ersten Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) aus der Deckung. "Die AfD kennt nur Dagegen und Spaltung. Wo soll es da Zusammenarbeit geben?", fragte er auf Twitter. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul ging öffentlich auf Distanz, die langjährige Vorsitzende der Frauen-Union, Annette Widmann-Mauz, ebenso und der liberale CDU-Politiker Norbert Röttgen. Saarlands Ex-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) nannte Merz' Vorstoß eine "schleichende Verwässerung von Parteitagsbeschlüssen nach Wahlerfolgen der extremen Rechten". Bundestagsvizepräsidentin und CDU-Präsidin Yvonne Magwas, aus Sachsen Kummer mit der AfD gewohnt, schrieb: "Rechtsradikal bleibt rechtsradikal. Für Christdemokraten sind Rechtsradikale IMMER Feind!"

Aufschlussreich ist aber auch, wer still blieb in der CDU. Bis auf Ex-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner mochte da zunächst kaum jemand Merz beispringen. Sein schärfster Rivale, NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, schwieg beharrlich. Ihm könnte das Schlingern des CDU-Vorsitzenden noch nützen. Auch von Merz' wichtigsten Gefolgsleuten im Bundestag kam zunächst kein Ton. Die Parteizentrale in Berlin sah sich inzwischen einem internen Sturm ausgesetzt. Kurz vor Mitternacht am Sonntag suchte der designierte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zu retten, was zu retten war. "Für die @CDU ist klar: Keine Zusammenarbeit mit der #AfD, egal auf welcher Ebene. Das sieht auch Friedrich Merz so, wenngleich er zu Recht auf die schwierige Umsetzung vor Ort hinweist", twitterte er.

Es dauerte noch bis Montagvormittag, dann drehte der Parteivorsitzende ebenfalls bei - auch wenn Merz sein Manöver nicht als Beidrehen verstanden wissen will. "Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben", schrieb er nun. Ein Sinneswandel sei das nicht, hieß es am Montag in seinem Umfeld. Merz habe nur beschrieben, was in Kommunen längst Wirklichkeit sei: dass es in Sachfragen wie der Anbringung eines Zebrastreifens schon mal Gemeinsamkeiten zwischen Union und AfD gebe. Neu sei das nicht. Es sei in der Bundes-CDU auch nie genauer definiert worden, was "Zusammenarbeit" mit der AfD konkret bedeute. Merz habe nur klargestellt, dass sie auf gesetzgeberischer Ebene nicht möglich sei, auf Kommunalebene aber schon. Und überhaupt, wo komme man da hin, wenn Berlin bis in die Kommunalpolitik hineinregiere?

In der Union wurde Merz' zweite Erklärung am Montag mit Erleichterung aufgenommen

"Die Beschlusslage ist klar. Es wird keine Zusammenarbeit der Union mit der AfD geben", sagte Thorsten Frei der SZ. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion hat am Sonntag auch erst einmal geschwiegen zu Merz' AfD-Vorstoß. Mit der "unmissverständlichen Formulierung" vom Montagvormittag gebe es nun "keine Interpretationsspielräume" mehr, sagt er am Montag. Es klingt wie eine Beschwörung.

Andere in der Union aber sehen die Autorität des Parteivorsitzenden tatsächlich schwer angekratzt. "Für mich ist Friedrich Merz eine fast schon tragische Figur. Er hat, bei allen Talenten, leider oft kein Gespür für die richtigen Themen, schon gar nicht den richtigen Zeitpunkt", sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Christian Gräff, dem Tagesspiegel. Merz sei "nicht als Kanzlerkandidat der Union geeignet". Hinter Merz' Manöver verberge sich auch große Ratlosigkeit, wie mit der AfD umzugehen sei, räumen andere vorsichtig ein. Zum Dilemma der CDU gehöre, dass ein striktes Nein zu jeder AfD-Zusammenarbeit aus Berlin in den Kommunen sowieso zunehmend ignoriert werde. Auch das höhlt die Position des Bundesvorsitzenden aus.

"Die CSU lehnt jede Zusammenarbeit mit der AfD ab - egal auf welcher Ebene", twittert CSU-Chef Söder

Applaus für Merz kam am Montag aus der AfD: In der Rechtsaußen-Partei will man schon lange eine Zusammenarbeit mit der Union und sieht nun den CDU-Chef selbst die ersten Steine aus der angeblichen Brandmauer klopfen. Die AfD hofft inzwischen auf Wahlergebnisse, die so stark werden, dass die CDU nicht mehr an der AfD vorbeikommt. Die Wähler sollen Bündnisse erzwingen. Mit dem Gewinn eines Landratspostens in Thüringen und einem Bürgermeisteramt in Sachsen-Anhalt sieht sich die Parteispitze diesem Ziel nähergekommen. Zusammenarbeit, na klar, ganz pragmatisch, beteuert man bei der AfD, in Anlehnung an die Formulierung von Merz im Sommerinterview. "Die CDU wird nicht umhinkommen, das unsinnige Kontaktverbot zur AfD aufzuheben. Es führt die CDU in die linke Falle und macht sie zum bloßen Spielball der Grünen", sagte AfD-Parteichefin Alice Weidel der SZ. "Die AfD bleibt auf jeden Fall weiter bereit für eine Zusammenarbeit mit allen Parlamentsparteien, denen unser Land am Herzen liegt."

Auch in Bayern macht sich offenkundig so mancher seine Gedanken über das Ungemach des CDU-Chefs. "Die CSU lehnt jede Zusammenarbeit mit der AfD ab - egal auf welcher politischen Ebene", twittert CSU-Chef Markus Söder am Montagmorgen. Später legt er noch nach. "Die Union ist konservativ", sagt er. "Die AfD ist radikal. Das ist der Kernunterschied." Söder gegen Merz, das gab es lange nicht mehr. Ein Rezept, wie mit der AfD auf kommunaler Ebene umzugehen sei, hat aber auch der CSU-Chef nicht. Zweimal wird er am Montag danach gefragt, zweimal zieht Söder sich auf die Prognose zurück, dass es "keinen AfD-Landrat und keinen AfD-Bürgermeister in Bayern geben" werde. Eine Hoffnung ist das. Mehr nicht.