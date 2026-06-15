Knapp drei Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat ein Foto von AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund und CDU-Fraktionschef Guido Heuer Diskussionen in den sozialen Medien ausgelöst. Das Bild war am Donnerstagabend vergangener Woche bei einer Podiumsdiskussion in Halberstadt (Landkreis Harz) entstanden – der CDU-Mann stützt sich auf die Schulter des AfD-Politikers, beide Abgeordnete haben die Hand am selben Mikrofon. Diskutiert wird die Szene in den sozialen Netzwerken auch deshalb, weil in Sachsen-Anhalt immer wieder über die Stabilität der CDU-Brandmauer zur AfD und über mögliche Konstellationen nach der Wahl spekuliert wird.

Heuer wies den entstandenen Eindruck einer Vertrautheit am Rande des Landesparteitags der CDU in Dessau-Roßlau zurück. „Das war eher Konfrontation, keine Verbrüderung“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Es habe für mehrere Podiumsteilnehmer nur zwei Mikrofone gegeben. In der Situation habe er Siegmund ins Mikro gegriffen, weil dieser „die Unwahrheit“ gesagt habe. „Das war alles.“

Am Sonntag fachte ein 27 Sekunden langer Videoausschnitt die Diskussion weiter an. Er wurde zunächst vom AfD-nahen YouTuber Kolja Barghoorn veröffentlicht und vom früheren Bild- und heutigen Nius-Chefredakteur Julian Reichelt weiterverbreitet. In dem kurzen Ausschnitt sagt AfD-Spitzenkandidat Siegmund an den neben ihm sitzenden Heuer gewandt: Man könne „irgendwie meinen, dass ihr noch nie was mit der Regierung zu tun hattet, wenn ich so zuhöre“. Dabei legt er dem CDU-Mann die Hand auf die Schulter. „Nee“, sagt Heuer zunächst mit verschränkten Armen. Er greift sich das Mikrofon von Siegmund, legt die Hand auf dessen Schulter als er sich vorbeugt und sagt: „Ich saß noch nie im Bundestag.“ Es folgt ein kurzer, von Lachen begleiteter Wortwechsel zwischen den beiden Politikern. Auch Politiker von BSW, Linken und SPD sind in dem Ausschnitt auf dem Podium zu sehen. Die kurze Aufnahme dokumentiert nur einen kleinen Ausschnitt der Podiumsdiskussion. Inwieweit vor oder nach der Szene eine inhaltliche Konfrontation zwischen den Politikern stattgefunden hat, lässt sich aufgrund des kurzen Videos nicht sagen. Eine Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion teilte auf Anfrage mit: „Der Abend des Wahlforums war insgesamt geprägt von inhaltlicher Auseinandersetzung.“

Die Landtagswahl in Sachsen‑Anhalt ist für den 6. September terminiert. In Wahlumfragen lag die AfD zuletzt mit Werten um 40 Prozent weit vor der CDU mit um die 25 Prozent. Immer wieder gibt es Spekulationen, dass die beiden Parteien nach der Wahl zusammenarbeiten könnten. Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) hat das mehrfach ausgeschlossen. Zum Foto sagte der Regierungschef der dpa: „Man sollte das Foto nicht überbewerten.“ Guido Heuer habe lediglich nach einem Mikro gegriffen, so Schulze.