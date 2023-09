Der stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU, Andreas Jung, warnt seine Partei vor einer Verschiebung nach rechts. "Es darf keinen Rechtsruck in der CDU geben, unser Platz ist in der Mitte - als Volkspartei mit dem C", sagte er der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Von Überlegungen des Vorsitzenden der CDU-Grundwertekommission, Andreas Rödder, zu einer möglichen Zusammenarbeit mit der AfD distanzierte sich Jung. Rödder hatte sich offen für CDU-Minderheitsregierungen im Osten gezeigt, auch wenn sie hin und wieder von der AfD unterstützt würden. "Das wäre für die CDU der Weg ins Verderben", sagte Jung dazu. "Die Brandmauer bleibt, wir dürfen uns niemals von der AfD abhängig machen. Da darf es kein Wackeln geben."