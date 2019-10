Thüringens CDU-Chef Mike Mohring hat nach den unklaren Mehrheitsverhältnissen bei der Landtagswahl vom Sonntag eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei ausdrücklich nicht mehr ausgeschlossen. "Die CDU in Thüringen ist bereit für Verantwortung, wie auch immer die aussehen kann und sollte", sagte Mohring am Montag vor Gremiensitzungen seiner Partei in Berlin. "Deswegen muss man bereit sein, nach diesem Wahlergebnis auch Gespräche zu führen. Ohne was auszuschließen, aber in Ruhe und Besonnenheit."

Die Frage nach einem möglichen Modell könne er noch nicht beantworten, sagte Mohring. "Da brauchen wir alle Zeit zum Überlegen." Die Wahl bedeute "einen deutlichen Einschnitt im politischen System in Deutschland. Und da muss man jetzt klug sein und nicht einfach sich in die Büsche schlagen." Die abgewählte Regierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) dürfe nicht einfach geschäftsführend weitermachen. "Sondern es braucht stabile Verhältnisse. Und wir werden dafür auch unseren Beitrag leisten."

Mohring gab der Bundes-CDU und der großen Koalition eine erhebliche Mitschuld an den massiven Verlusten seiner Partei. "Die Bürger haben doch gestern deutlich gesagt, dass sie, so wie das läuft im politischen Deutschland, nicht einverstanden sind." Die CDU dürfe nicht zulassen, dass die Spaltung des Landes über Thüringen hinaus gehe. Nötig seien nun Verantwortung, Mut zur Entscheidung, Klarheit in den Positionen, Diskursfähigkeit. "Und mich ärgert das, dass wir unsere gute Arbeit, die wir gemacht haben, nicht umsetzen können in Zustimmung, weil Berlin alles überlagert hat."

Die Linke hatte die Wahl am Sonntag mit 31 Prozent der Stimmen gewonnen und käme - rein rechnerisch - mit der AfD (23,4 Prozent) auf eine Mehrheit im Landtag von Erfurt. Die CDU war mit einem Rückgang um mehr als elf Punkte auf 21,8 Prozent die große Verliererin des Abends.

Zuvor hatten bereits andere hochrangige CDU-Mitglieder die Bundes-CDU kritisiert. Den Ausgang der Wahl "kann die CDU nicht mehr ignorieren oder einfach aussitzen", schrieb der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz auf Twitter. "Erstmals in der deutschen Nachkriegsgeschichte haben CDU, SPD, FDP und Grüne zusammen in einem Parlament keine Mehrheit mehr." Wenn es zwischen diesen Parteien keine wahrnehmbaren Unterschiede mehr gebe, wichen die Wähler aus - nach links und nach rechts.

Ein Ergebnis, das auch die Parteivorsitzende und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer unter Druck setzt. Das Wahlergebnis könne schwer vom Bundesgeschehen getrennt betrachtet werden, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in der TV-Sendung "Anne Will" und sprach die "Streitereien" zwischen Kramp-Karrenbauer und Außenminister Heiko Maas (SPD) in der Syrien-Frage an. So etwas erschwere die Arbeit eines Wahlkämpfers wie Mike Mohring.

Zusammenarbeit mit der Linken?

Trotz fehlender sonstiger Machtoptionen hatten führende CDU-Politiker ihre Aussage aus dem Wahlkampf wiederholt, wonach es zu keiner Koalition mit der Linken von Ministerpräsident Ramelow kommen werde. "Unser Wort gilt nach den Wahlen genau wie wir es vor den Wahlen gesagt haben: Es wird keine Koalition der CDU mit der Linkspartei oder der AfD geben", sagte Generalsekretär Paul Ziemiak. Ähnlich äußerte sich auch der Thüringer Generalsekretär Raymond Walk.

Nun widersprach Mohring diesen Aussagen deutlich. "Ich brauche ja nicht Berlin für die Frage, wie wir in Thüringen künftig Verantwortung für das Land übernehmen können." Bislang hatte auch Mohring ein Bündnis mit der Linken ausgeschlossen. Eine mögliche Option wäre, dass die CDU eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung toleriert.