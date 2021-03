Von Lena Kampf, Ulrike Nimz und Klaus Ott, Leipzig, München

Die Entschuldigung erlebt gerade eine Renaissance in der CDU. Am Mittwoch war es Bundeskanzlerin Angela Merkel, die vor die Presse trat, um für den übereilten Beschluss einer "Osterruhe" um Verzeihung zu bitten. Weniger Aufmerksamkeit erregte das Mea Culpa, das der CDU-Kreisverband Suhl am Donnerstag auf Facebook veröffentlichte: "Die CDU Suhl bittet die Bürger*Innen der Stadt Suhl um Entschuldigung für das seit heute, in einem bisher nicht bekannten Ausmaß, nun offensichtlich kriminelle Verhalten M. Hauptmanns."

Das ganze Ausmaß der Maskenaffäre innerhalb der Union lässt sich besonders eindrucksvoll am Beispiel des einstigen Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann illustrieren. Der ist am Freitag aus der CDU ausgetreten. Damit sei der 36-Jährige der Aufforderung des Thüringer Landesverbandes nachgekommen, sagte Generalsekretär Christian Herrgott am Freitag. Der Austritt sei schriftlich erfolgt und gelte mit "sofortiger Wirkung". So schnell gehen in der Maskenaffäre Karrieren zu Ende.

Am Donnerstag hatte das Thüringer Landeskriminalamt die ehemaligen Wahlkreisbüros des Politikers und mehrere CDU-Kreisgeschäftsstellen durchsucht. Auch Hauptmanns Büro im Bundestag und seine Wohnräume in Thüringen und Brandenburg wurden durchsucht, außerdem eine Firma im Raum Frankfurt am Main. Die Generalstaatsanwaltschaft Thüringen ermittelt wegen des Verdachts der Bestechung und der Bestechlichkeit. Der Bestechungsverdacht richtet sich gegen mehrere Geschäftsführer der Firma aus dem Raum Frankfurt, die mit Corona-Schutzkleidung handelt und zuvor gegenüber der SZ angegeben hatte, keine Provision an Hauptmann gezahlt zu haben. Bestechlich wäre demnach der Ex-Abgeordnete Hauptmann gewesen. Ob die Vorwürfe zutreffen, bleibt abzuwarten. Im gegenwärtigen Stadium gilt die Unschuldsvermutung.

Hauptmann soll über seine zu Beginn der Pandemie gegründete Beraterfirma Hauptmann Global Consult GmbH in Zossen, Brandenburg, Corona-Schutzmasken im Wert von neun Millionen Euro an verschiedene Käufer vermittelt haben. Dafür sollen ihm die Masken-Lieferanten eine Provision in Höhe von 950 000 Euro gezahlt haben. Auch der Verdacht der Geldwäsche steht im Raum. Das geht aus dem Durchsuchungsbeschluss hervor, über den zuerst der Spiegel berichtet hatte. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft hat das Oberlandesgericht Thüringen einen sogenannten Vermögensarrest gegen Hauptmann verhängt und ließ 997 000 Euro einfrieren.

Auch dem Verbraucherschutz empfahl er die Frankfurter Firma

Geradezu bescheiden nehmen sich dagegen die 7000 Euro aus, die die Frankfurter Firma dem Suhler CDU-Kreisverband zukommen ließ, dessen Vorsitzender Hauptmann war. Inzwischen hat die Thüringer CDU alle Kreisverbände auf weitere verdächtige Geldflüsse hin überprüft und die Spende an die Bundestagsverwaltung überwiesen.

Hauptmann hatte nach Presseberichten über Anzeigen aus Aserbaidschan in seinem PR-Blatt Südthüringen Kurier sein Abgeordnetenmandat Mitte März aufgegeben. Auch damals gab es erste Hinweise auf mögliche Maskengeschäfte. Hauptmann bestritt damals, an solchen Deals verdient zu haben. Er unterschrieb eine von der Führung der Unionsfraktion im Bundestag geforderte Erklärung, in der er versicherte, keinen Profit mit Geschäften im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gemacht zu haben. Und erklärte öffentlich, Grund für seinen Rückzug aus dem Parlament seien nicht etwa eigene Verfehlungen, sondern Anfeindungen gegen seine Person und Sorge um seine Familie.

Im April 2020 waren auf Initiative des Suhler Politikers Masken im Wert von rund 113 000 Euro an die Thüringer Landkreise Sonneberg und Hildburghausen geliefert worden. Mindestens einem weiteren Landkreis machte Hauptmann erfolglos ein Angebot. Auch an das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz war er herangetreten und habe die Frankfurter Firma empfohlen. Es sei jedoch weder zu einer Kontaktaufnahme noch zu einer Bestellung gekommen, heißt es seitens der Behörde. 32 000 Masken sollen zudem an das Zentralklinikum in Suhl geliefert worden sein. Dessen gemeinnütziger Träger ist die SRH Kliniken GmbH, die 18 Akut- und Reha-Krankenhäuser in Baden-Württemberg und Thüringen betreibt und wiederum Teil der SRH Holding ist, einer privaten Stiftung in Heidelberg.

Auch Hauptmanns ehemaliger Bundestagskollege Nikolas Löbel hatte 1,1 Millionen Schutzmasken eines chinesischen Herstellers an den SRH-Konzern vermittelt und dafür eine sechsstellige Provision kassiert. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion, Georg Nüßlein, war nach Bekanntwerden mutmaßlicher Maskendeals aus der CSU ausgetreten.

Mark Hauptmann selbst war für Fragen nicht zu erreichen, auch sein Verteidiger wollte sich auf schriftliche und telefonische Anfragen der SZ nicht äußern.