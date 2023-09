Hat sich Christoph Gröner in Interviews verplappert? Da erzählte er, welche Forderungen er an die Partei gestellt habe.

Von Robert Roßmann, Berlin

Es waren zwei Zahlungen, die schon durch ihre enorme Größe auffielen. 320 000 Euro spendete der Immobilienunternehmer Christoph Gröner im Jahr 2020 an die Berliner CDU. Von der Gröner Family Office GmbH, deren Geschäftsführer Gröner damals war, gab es weitere 500 000 Euro. So viel Geld für den Landesverband einer Partei - das ist schon für sich genommen eine Nachricht. In Berlin, wo wegen stark steigender Mieten über kaum etwas so heftig gestritten wird wie über die Wohnungspolitik, sind 820 000 Euro von einem Immobilienunternehmer aber eine ganz besondere Nachricht.