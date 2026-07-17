Unionsfraktionschef Jens Spahn und sein Ehemann Daniel Funke sind Väter geworden. Doch die eigentlich schöne private Nachricht hat – auch innerhalb der Union – eine Debatte ausgelöst. Denn das Ehepaar hat das Kind von einer Leihmutter in den USA austragen lassen . Diese Praxis ist in Deutschland nicht zulässig, bleibt allerdings straffrei. Spahn selbst und seine Partei sprechen sich offiziell gegen eine Legalisierung aus. Wegen dieser offensichtlichen Diskrepanz zwischen Privatleben und politischer Einstellung gab es am Freitagmittag die erste Rücktrittsforderung.

Der Landesvorsitzende der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, sagte zur Bild-Zeitung, Spahn habe sich „in voller Absicht über in Deutschland geltendes Recht hinweggesetzt“. Er warf Spahn vor, er nehme für sich in Anspruch, als Privatperson anders zu handeln als in seiner Rolle als CDU-Mandatsträger. „Die CDU steht für Glaubwürdigkeit und Klarheit, gerade in ethisch sensiblen Fragen“, sagte Peters weiter. „Jens Spahn ist als Vorsitzender der Unionsfraktion nicht mehr tragbar und muss zurücktreten.“

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Die Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion, Mechthild Heil, kritisierte die Inanspruchnahme von Leihmutterschaft ebenfalls. Frauen dürften nicht als Brutkasten missbraucht werden, sagte sie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. „Ich lehne den Kauf von Kindern und damit die Leihmutterschaft ab“, so Heil weiter. Der CDU-Abgeordnete David Preisendanz verteidigte Spahn dagegen. Er sehe die politische Widersprüchlichkeit, sagte er der FAZ. Dennoch falle es ihm schwer, Menschen zu kritisieren, die sich ihren Kinderwunsch erfüllten.

Erst im Februar hatte der CDU-Parteitag einen Antrag der Frauen-Union beschlossen, in dem die Forderung bekräftigt wurde, Leihmutterschaft weiterhin zu verbieten. Damit sollten „Missbrauch, Ausbeutung und gesundheitliche Risiken“ verhindert werden.

Spahn müsse jetzt Fragen beantworten, meint Grünen-Chef Banaszak

Berlins CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers hält die aktuelle Debatte über Leihmutterschaft für schwierig. „Für mich persönlich wäre es nicht der richtige Weg“, sagte Evers, der wie sein Parteikollege Spahn mit einem Mann verheiratet ist, dem Berliner Tagesspiegel. Er sehe das ethische Spannungsfeld, in dem sich dieses Thema und die Frage nach der Legalisierung bewegten, so Evers am Donnerstagabend am Rand der „queeren Wahlarena“ in Berlin-Kreuzberg. Das Thema Leihmutterschaft sei eines, bei dem es schwer sei, Position zu beziehen. „Ich sage ganz ehrlich: Ich glaube, wir Männer sind die Falschen, um diese Frage zu beantworten.“

Auch Spahn und Funke stellen sich offenbar schon auf die Kontroverse ein. Ihnen sei bewusst, dass sich zum Thema Leihmutterschaft auch Fragen stellten, schrieben sie in einer Mitteilung an Freunde und Kollegen, aus der die Bild-Zeitung am Mittwoch zitierte. Diese wollten sie gern beantworten. „Ich glaube, das muss er jetzt auch tun“, sagte Grünen-Chef Felix Banaszak dem Fernsehsender Welt TV. „Es ist immer besser, wenn man im Einklang mit dem lebt, was man in sein eigenes Programm schreibt und auch politisch von anderen erwartet.“

Die persönliche Entscheidung Spahns wolle er aber nicht bewerten. Er sei selbst Vater einer kleinen Tochter, sagte Banaszak weiter, deshalb „wünsche ich persönlich Jens Spahn und auch seinem Ehemann alles Gute“. Es müsse aber möglich sein, die persönliche von der politischen Bewertung zu trennen. Die ethische Frage bei Leihmutterschaft sei „nicht trivial“. Die Irritationen in der Union – und außerhalb – hält Banaszak für nachvollziehbar.

Mit Material der Deutschen Presse-Agentur