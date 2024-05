Unbekannte haben sich am Grab des im Dezember 2023 verstorbenen CDU-Politikers Wolfgang Schäuble zu schaffen gemacht. Städtische Mitarbeiter hätten am Montagmorgen auf dem Waldbachfriedhof in Offenburg "Erdaushub" am Grab Schäubles festgestellt, teilte das Polizeipräsidium Offenburg mit.