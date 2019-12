In der Diskussion um den CDU-Kreispolitiker Robert Möritz und dessen Kontakte in die rechtsextreme Szene hat Sachsen-Anhalts Landesvorsitzender Holger Stahlknecht den Vorwurf zurückgewiesen, seine Partei grenze sich nicht hinreichend nach rechts ab. Der konservative Flügel in seinem Landesverband sei "ein kleiner, aber lauter Teil", sagte Stahlknecht am Donnerstag vor einem Treffen der CDU-Landesspitze mit den Kreischefs der Partei. Die Runde forderte Möritz auf, sein Amt im Vorstand des Kreisverbandes Anhalt-Bitterfeld ruhen zu lassen. Bis zum 27. Dezember solle er sich zu seinen zu rechtsextremen Kontakten erklären.

Nachdem dessen Mitgliedschaft in dem zweifelhaften Verein Uniter, eine bei Rechtsextremen beliebte Tätowierung sowie die Tatsache bekannt geworden waren, dass Möritz 2011 Teilnehmer einer Neonazi-Demonstration war, hatte Möritz sich von seiner Vergangenheit distanziert. Sein Kreisverband Anhalt-Bitterfeld hatte ihm darauf ohne Gegenstimme das Vertrauen ausgesprochen. Diese Entscheidung war auch deswegen vielfach kritisiert worden, weil es große Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Möritz' Darstellungen und Distanzierungen gibt.

Auf die bundesweite Kritik hin mehrten sich in der CDU Sachsen-Anhalts Stimmen für einen härteren Umgang mit Möritz. Der CDU-Kreisverband Burgenlandkreis versendete in der Nacht zum Donnerstag eine Mitteilung unter der Überschrift: "Die Brandmauer nach rechts muss gehalten werden!" Über Möritz heißt es darin unter anderem: "Wer die frühere Nähe zum Rechtsextremismus zunächst leugnet, erst auf öffentlichen Druck den Verein Uniter verlässt, hat den nötigen Abstand zu früheren Positionen außerhalb unserer Verfassungsordnung nicht erlangt."

Zu den Unterzeichnern der Mitteilung gehört unter anderen der dortige Landrat Götz Ulrich. Am Donnerstagmorgen äußerte sich die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer erstmals öffentlich zu diesem Fall und drohte Möritz mit einem Parteiausschluss. Der Kreisverband Anhalt-Bitterfeld habe diesem "Vertrauen eingeräumt", sagte Kramp-Karrenbauer. "Sollte sich jetzt herausstellen, dass dieses Vertrauen missbraucht worden ist, dann bin ich der Auffassung, dann müssen entsprechende Konsequenzen eben auch gezogen werden." Kramp-Karrenbauer äußerte sich während eines Truppenbesuchs als Verteidigungsministerin beim Bundeswehr-Kontingent der Unifil-Mission auf der Korvette Ludwigshafen vor der Küste Zyperns. Den Vorwurf von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, sie habe zu lange zu dem Fall Möritz geschwiegen, wies sie zurück. Dies sei "der Standardvorwurf des SPD-Generalsekretärs", sagte die CDU-Chefin. "Das ist nichts Neues." Sie verwies darauf, dass in Sachsen-Anhalt ein "klares Verfahren" vereinbart worden sei.

An dieser Verfahrensordnung wollte auch Holger Stahlknecht am Donnerstag festhalten, um die Glaubwürdigkeit von Robert Möritz zu überprüfen. Zwar sei es ohne Zweifel so, dass Rechtsextremismus und Menschen, die NS-Symbolik trügen, in der CDU keinen Platz hätten. Doch gelte es, in Ruhe eine Entscheidung zu treffen. "Wir entscheiden über einen Menschen, egal, welche Geschichte er hatte oder noch haben mag", sagte Stahlknecht. Über gravierende Konsequenzen wie zum Beispiel einen Parteiausschluss kann ohnehin nur der Landesvorstand entscheiden. Dieser will sich laut bisherigen Ankündigungen erst im Januar mit dem Fall befassen.

Indes ist damit zu rechnen, dass der öffentliche Druck auf die CDU in Sachsen-Anhalt im Fall Möritz hoch bleiben wird. So sagte der saarländische CDU-Ministerpräsident Tobias Hans, er setze darauf, "dass man in Sachsen-Anhalt die richtigen Entscheidungen treffen wird". Vor dem Hintergrund des Falls Möritz sagte Hans zudem, "da müssen wir ganz genau hinschauen, wer bei uns Mitglied ist". Der politische Bundesgeschäftsführer der Grünen wiederum, Michael Kellner, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, seine Partei müsse sich "darauf verlassen können, dass die CDU in der Frage des Rechtsextremismus klar ist". Der Landesverband Sachsen-Anhalt habe "in diesem Zusammenhang offensichtlich seinen inneren Kompass verloren und dreht nach rechts durch". Kellner fügte hinzu: "Die Kenia-Koalition in Magdeburg steht auf dünnem Eis. Die Landes-CDU muss ihren Kurs klären. Da hat auch die Bundes-CDU eine Aufgabe."

Zudem mehren sich nach einem Bericht des MDR über bislang nicht dokumentierte Kontakte in die Neonazi-Szene Zweifel an der Person Möritz. Dem Magazin "Exakt" liegen demnach Aufnahmen vor, die den heute 29-Jährigen Möritz 2014 mit Mitgliedern einer Neonazi-Band aus Halle zeigen. CDU-Generalsekretär Sven Schulze, der bislang keine Kritik an seiner Partei hatte zulassen wollen, sagte daraufhin der Magdeburger Volksstimme: "Sollten diese Informationen zutreffen, lassen sie stark an der Glaubwürdigkeit von Möritz zweifeln."