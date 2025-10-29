Auf die kleinen Dinge soll achtgeben, wer das große Glück sucht. Die CDU in Sachsen-Anhalt hat sich das zu Herzen genommen. So war am Montag zu lesen, dass die Uni Freiburg und die Süddeutsche Klassenlotterie in einer Befragung zur Lebenszufriedenheit für die Bewohner des Bundeslands Sachsen-Anhalt eine Verbesserung von 0,3 Punkten über den Zeitraum von zehn Jahren verzeichneten. Auf einer Bewertungsskala von 0 („ganz und gar nicht zufrieden“) bis 10 Punkten („völlig zufrieden“) verorteten sich die Sachsen-Anhalter in der „Glücksatlas“ genannten Erhebung demnach mit einem Wert von 6,99 – und auf Platz elf aller Bundesländer. Für CDU-Wirtschaftsminister und Landesparteichef Sven Schulze endlich mal eine gute Nachricht. „Diese Entwicklung ist kein Zufall“, befand er, sondern das Ergebnis verlässlicher Regierungsarbeit unter Führung der CDU. Und: „Mit der CDU Sachsen-Anhalt bleiben wir auf Glückskurs.“
