Mit welchen Zuschreibungen musste die CDU in den vergangenen Jahrzehnten nicht schon alles leben: „Machtmaschine“, „Kanzlerwahlverein“ und dergleichen mehr. Im Zweifel war der Partei reibungsloses Regieren wichtiger als ihr Programm. Doch in den vergangenen Monaten ist diese Machtmaschine gewaltig ins Stottern geraten.