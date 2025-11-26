Mit welchen Zuschreibungen musste die CDU in den vergangenen Jahrzehnten nicht schon alles leben: „Machtmaschine“, „Kanzlerwahlverein“ und dergleichen mehr. Im Zweifel war der Partei reibungsloses Regieren wichtiger als ihr Programm. Doch in den vergangenen Monaten ist diese Machtmaschine gewaltig ins Stottern geraten.
CDU/CSU im BundestagWarum die Machtmaschine Unionsfraktion stottert
Lesezeit: 4 Min.
Erst der Streit um Brosius-Gersdorf, dann der Wirbel um Waffenlieferungen an Israel, jetzt der Unmut über das Rentenpaket: Die Abgeordneten der Union sind deutlich schwerer zu führen als früher. Das hat viele Gründe.
Von Robert Roßmann, Berlin
Sozialstaat:Reformen ja, aber nicht bei mir: Diese Umfrage zeigt das Dilemma der Regierung Merz
Angst vor der Rente, kein Vertrauen in die Grundsicherung: Wie kritisch viele Menschen den Sozialstaat sehen, und warum Änderungen trotzdem schwierig sind, zeigt eine exklusive Umfrage.
Lesen Sie mehr zum Thema