CDU/CSU im BundestagWarum die Machtmaschine Unionsfraktion stottert

Die  Jungen haben genug Stimmen für ein Veto: Junge-Union-Chef Johannes Winkel  mit Jens Spahn, Unionsfraktionschef im Bundestag, beim Deutschlandtag der JU.
Die  Jungen haben genug Stimmen für ein Veto: Junge-Union-Chef Johannes Winkel  mit Jens Spahn, Unionsfraktionschef im Bundestag, beim Deutschlandtag der JU. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa)

Erst der Streit um Brosius-Gersdorf, dann der Wirbel um Waffenlieferungen an Israel, jetzt der Unmut über das Rentenpaket: Die Abgeordneten der Union sind deutlich schwerer zu führen als früher. Das hat viele Gründe.

Von Robert Roßmann, Berlin

Mit welchen Zuschreibungen musste die CDU in den vergangenen Jahrzehnten nicht schon alles leben: „Machtmaschine“,  „Kanzlerwahlverein“ und dergleichen mehr. Im Zweifel war der Partei reibungsloses Regieren wichtiger als ihr Programm. Doch in den vergangenen Monaten ist diese Machtmaschine gewaltig ins Stottern geraten.

