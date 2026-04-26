Es dürfte im Bundesvorstand der CDU niemanden geben, der Friedrich Merz und seine Regierung in den vergangenen Jahren eingängiger kritisiert hat als Dennis Radtke. Von dem Vorsitzenden des Arbeitnehmerflügels der CDU stammt etwa der an Klarheit kaum zu überbietende Satz: „Jeder, der es gut mit der Union und dieser Regierung meint, ist jede Woche aufs Neue erstaunt und entsetzt über die Fettnapfquote.“
Merz beim Sozialflügel der CDU„Es spricht zu Ihnen der Kaufhausdirektor“
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Der Arbeitnehmerflügel hadert immer wieder mit Aussagen des Kanzlers. Sein Chef möchte Friedrich Merz klarmachen, dass die CDU mehr ist als eine konservative Partei. Wie der Kanzler in Marburg damit umgeht?
Von Robert Roßmann, Berlin
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