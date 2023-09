Der neue Werbeclip der CDU erinnert nicht nur an Adenauer, Kohl und Merkel. Das etwa 50 Sekunden lange Video "Unser starkes Zeichen", das am Dienstag vorgestellt wurde und außer für ein neues Partei-Design für viral ausgreifende Heiterkeit im Netz sorgt, erinnert auch an den speziellen Humor der Siebzigerjahre-Unterhaltungsshow "Am laufenden Band".

Wer sich wie bei Rudi Carrell seinerzeit auf den Clip konzentriert und dann memoriert, was zu sehen ist, kann aufzählen: diverse CDU-Kanzler, ein Wäre-gern-Kanzler namens Merz, ein Familienidyll wie aus dem Heimatfilm, eine Deutschlandfahne, Berge, Wandern, Fußball spielen, aufs Handy starren (kein Empfang?), irgendwas mit Digitalisierung und in Sekunde 19 irgendwas mit Kuppel. Genauer: Es geht um den ehemaligen Präsidentenpalast von Georgien in Tiflis.

Detailansicht öffnen Screenshot aus dem Video. (Foto: Screenshot CDU/X)

Dieser Bau, kaum eine Sekunde lang zu sehen, erinnert an den Berliner Reichstag. Wenn auch nur von fern. Das Ganze ist vermutlich ein Schnitzer der in Hamburg ansässigen Firma Guru, die als Image-Produzent solcherart nun auch der CDU (laut Guru-Homepage) "bewegende Inhalte" garantiert. Ansonsten will man sich nicht äußern und verweist auf die CDU-Pressestelle. Die ebenfalls still bleibt. Der Spott zum Spot befeuert derweil die sozialen Medien. Was ein bewegender Polit-Inhalt hätte sein sollen, bewegt die Lachmuskeln von Berlin bis Tiflis.

Übrigens präsentiert die CDU neue Farben im aktualisierten Corporate Design. Türkisgrün ist die Grundierung ("Cadenabbia" steht laut Generalsekretär Carsten Linnemann für "Vitalität"), worauf die Buchstaben CDU in einem tiefen Schwarz prangen - neben einem "Deutschland-Bogen" in Schwarz, Rot und Gold. Im Ergebnis versammelt die CDU also alle möglichen parteipolitischen Optionen in ihrer neuen Farbkunde. Das Türkis kann man wahlweise als Grün, aber auch als bläulich angehaucht interpretieren.

Der neue Look, so die CDU, sei "auf Augenhöhe mit den Menschen & der Zeit". Und mit Tiflis. Der laut Wikivoyage "monströse Palast" wurde auf Initiative des früheren Präsidenten Michail Saakaschwili gebaut, dient heute aber nicht mehr als Amtssitz. Wie beim Reichstag in Berlin, den Wilhelm II. als "Gipfel der Geschmacklosigkeit" schmähte, bekrönt auch in Tiflis hinter einem markanten Giebelfeld eine gläserne Kuppel die symmetrisch zwischen Seitenrisaliten angelegte Fassade. Neoklassizistisch ist der Bau in Tiflis, zur Neorenaissance rechnet man das Gebäude in Berlin.

Ansonsten muss man kein Baustilexperte sein, um zu sehen, dass beide Herrschaftsarchitekturen wenig eint. Die Kuppel in Tiflis erinnert von den Proportionen her sogar eher an das Atom-Ei in Garching bei München als an das Polit-Ei in Berlin. Andererseits lässt sich, wie man auch in der SZ schmerzlich weiß, immer alles verwechseln: In einer SZ-Ausgabe wurde einmal der brennende Reichstag als Filmkulisse mit der Realität verwechselt.

Die CDU hat das Video inzwischen korrigiert.