Der CDU-Politiker und Politikberater Peter Radunski ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Für die CDU hat Radunski von 1976 bis 1990 Bundes- und Landtagswahlkämpfe verantwortet oder mitorganisiert. Nach seiner Zeit als CDU-Bundesgeschäftsführer wurde er unter dem Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen im Jahr 1991 Senator für Bundes- und Europaangelegenheiten in Berlin und 1996 ebenda Senator für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Das Amt hatte er bis 1999 inne, dann war er als Politikberater tätig.