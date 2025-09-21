An Altbundeskanzler Helmut Kohl soll in Berlin künftig eine Straße erinnern. Das gab Berlins CDU-Landesvorsitzender und Regierender Bürgermeister Kai Wegner bei einem Landesparteitag bekannt. So soll 35 Jahre nach der Deutschen Einheit im Bezirk Mitte die Hofjägerallee, die durch den Tiergarten zur Siegessäule führt, in „Helmut-Kohl-Straße“ umbenannt werden. Es werde Ende September eine entsprechende Senatsvorlage eingebracht, sagte Wegner. Die Straße führe in Richtung der CDU-Bundesgeschäftsstelle. „Es ist eine große Straße für einen großen Mann, dem wir viel zu verdanken haben“, so der CDU-Landeschef. Beim Landesparteitag wurde Wegner mit 89,8 Prozent wiedergewählt.