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CDUWut und Unverständnis über Umgang mit Patrick Schnieder

Lesezeit: 3 Min.

Kanzler Friedrich Merz sprach am Freitag – anders als geplant – noch nicht über die Ablösung des Verkehrsministers.
Kanzler Friedrich Merz sprach am Freitag – anders als geplant – noch nicht über die Ablösung des Verkehrsministers. Sebastian Gollnow/dpa

Seit klar ist, dass Friedrich Merz den Verkehrsminister entlassen will, wächst die Solidarität mit diesem. In der Fraktion heißt es, die Personalie stehe für ein viel größeres Problem.

Von Valerie Höhne, Berlin

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Es gibt ein Meme, das derzeit in Chatgruppen der CDU verschickt wird. Das Bild zeigt Patrick Schnieder, noch Bundesverkehrsminister, neben Jens Spahn, der als Fraktionsvorsitzender schon zurückgetreten ist. „Du warst auch bei einer Leihmutter, oder?“, fragt Spahn laut Sprechblase. „Nee. Ganz normal Verkehr“, antwortet Schnieder. Derber Humor im Umgang mit Krisen kann eine gute Strategie sein, aber in der Union fragen sich manche, ob die Zeiten dafür nicht zu ernst seien.

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