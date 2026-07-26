Seit klar ist, dass Friedrich Merz den Verkehrsminister entlassen will, wächst die Solidarität mit diesem. In der Fraktion heißt es, die Personalie stehe für ein viel größeres Problem.

Es gibt ein Meme, das derzeit in Chatgruppen der CDU verschickt wird. Das Bild zeigt Patrick Schnieder, noch Bundesverkehrsminister, neben Jens Spahn, der als Fraktionsvorsitzender schon zurückgetreten ist. „Du warst auch bei einer Leihmutter, oder?“, fragt Spahn laut Sprechblase. „Nee. Ganz normal Verkehr“, antwortet Schnieder. Derber Humor im Umgang mit Krisen kann eine gute Strategie sein, aber in der Union fragen sich manche, ob die Zeiten dafür nicht zu ernst seien.