Vor der CDU-Parteizentrale in Berlin haben Aktivisten eine bronzene Statue des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke aufgestellt. „Die CDU darf diejenigen, die sich dem Rechtsextremismus in den Weg gestellt haben, nicht vergessen“, teilte das Zentrum für Politische Schönheit mit. „Wir müssen die Brandmauer der CDU neu errichten. Mit dem Andenken an Walter Lübcke“. Der CDU-Politiker war 2019 auf seiner Terrasse von einem Rechtsextremisten ermordet worden - aus dessen Ablehnung von Lübckes liberaler Haltung zur Flüchtlingspolitik. Der Täter verbüßt eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bildungs- und Familienministerium, Michael Brand, ist empört. Der enge Freund Lübckes sagte der Süddeutschen Zeitung: „Den ersten von Rechtsextremisten ermordeten Repräsentanten unseres Staates in einer solchen, wirklich geschmacklosen Aktion missbrauchen zu wollen, macht nicht nur mich sehr wütend.“ Er fordert die Initiatoren auf, die Aktion abzubrechen und sich bei der Familie Lübckes zu entschuldigen.