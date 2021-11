Die CDU wählt ihren neuen Vorsitzenden doch erst im Januar, die Kür folgt einem ausgeklügelten Drei-Stufen-Verfahren. So will die Partei zur alten Geschlossenheit zurückfinden.

Von Boris Herrmann und Robert Roßmann, Berlin

Nun steht es also fest: Trotz des Drängelns mehrerer Ministerpräsidenten wird der nächste CDU-Chef erst im kommenden Jahr gewählt. Der Bundesvorstand der Christdemokraten beschloss am Dienstag, dass der Parteitag am 21. und 22. Januar stattfinden soll. Vor Beginn der Sitzung hatte Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans noch gesagt, es sei nicht akzeptabel, die derzeit drängenden Fragen allein "den Koalitionären der Ampelkoalition" zu überlassen. Deswegen solle der Parteitag noch in diesem Jahr stattfinden, kommendes Jahr sei "zu spät". Und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst fand, die CDU sei "nicht für Selbstbeschäftigung gegründet worden, sondern dafür, sich um die Anliegen der Menschen zu kümmern". Sein Anliegen sei deshalb, "dass wir schnell zu Entscheidungen kommen, damit schnell Klarheit da ist". Doch es kam dann trotzdem anders.

In der Bundesvorstandssitzung hatten zwar alle Verständnis für die Nöte von Tobias Hans und Hendrik Wüst. Im Saarland und in Nordrhein-Westfalen wird im kommenden Jahr gewählt, die beiden Ministerpräsidenten haben deshalb ein besonders großes Interesse daran, dass die CDU schnell wieder geschlossen auftritt. Doch am Ende beugten auch sie sich den Argumenten, die Generalsekretär Paul Ziemiak vortrug. Denn die Mitgliederbefragung über den nächsten Vorsitzenden, die es zum ersten Mal geben soll, macht manches komplizierter als es bisher war.

Man habe zwei Dinge miteinander verbinden müssen, sagte der scheidende Parteichef Armin Laschet nach der Vorstandssitzung. Die einen in der CDU hätten gesagt, es müsse schnell gehen. Die anderen hätten eine möglichst breite Beteiligung der Mitglieder verlangt, derlei brauche aber Zeit. Jetzt habe man einen Kompromiss gefunden, der "nach langer, intensiver Diskussion" am Ende einstimmig vom Bundesvorstand gebilligt worden sei.

Der Kompromiss sieht drei Phasen vor: eine Nominierungs-, eine Vorstellungs- und eine Abstimmungsphase. Bisher hat zwar noch niemand seine Kandidatur für den Parteivorsitz erklärt. Es gilt aber als sicher, dass zumindest Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen Parteivorsitzender werden wollen.

Von kommendem Samstag an können sich Kandidaten bewerben

Bewerbungen sollen jetzt erst von kommendem Samstag an eingereicht werden. Bis dahin gebe es noch Zeit, eine einvernehmliche Teamlösung zu finden, sagte Laschet. Zwar könne sich jeder zu jeder Stunde für jedes Amt bewerben - es sei aber jeder "klug beraten, sich an die Regeln zu halten - und die Regel ist: ab Samstag". Die Nominierungsphase, in der sich Bewerber melden können, endet Mitte November. Um antreten zu dürfen, brauchen Bewerber mindestens die Unterstützung eines Kreis-, Bezirks- oder Landesverbandes oder einer Parteivereinigung.

Anschließend startet die Vorstellungsphase. Die CDU-Spitze plant dazu mehrere digitale Veranstaltungen. Anfang Dezember beginnt dann die Abstimmung. Die Mitglieder können digital oder per Brief votieren. Auszählung und Ergebnisverkündung sind für den 17. Dezember geplant. Wenn keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erreicht, gibt es eine Stichwahl. Diese würde dann Ende Dezember beginnen, Auszählung und Ergebnisverkündung wären am 14. Januar. Spätestens dann stünde fest, wer der nächste CDU-Chef wird.

Die Mitgliederbefragung hat zwar keinen bindenden Charakter. Es gilt aber als sicher, dass der Parteitag dem Votum der Mitglieder folgen wird. Alle möglichen Kandidaten wüssten, dass der Bundesvorstand von ihnen erwarte, "eine Selbstverpflichtung einzugehen", dass man das Ergebnis der Mitgliederbefragung akzeptiere, sagte Laschet. Er gehe davon aus, dass dies alle Kandidaten tun würden. Es soll auf dem Parteitag also nur der Gewinner der Mitgliederbefragung zur Wahl antreten.

Als mögliche Kandidaten gelten neben Merz und Röttgen auch der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn, Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus und der Chef des Wirtschaftsflügels, Carsten Linnemann. Bei der Mitgliederbefragung ist keine Mindestbeteiligung vorgesehen. "Ein Quorum haben wir nicht festgelegt", man werbe aber für eine hohe Beteiligung, sagte Laschet.

Ohne ihn zu nennen kritisierte Laschet auch Markus Söder

Der Parteitag soll in Hannover stattfinden. Auf ihm soll nicht nur der Vorsitzende, sondern auch die ganze restliche CDU-Spitze neu gewählt werden. Bisher ist der Parteitag trotz der deutlich steigenden Corona-Zahlen als Präsenzveranstaltung geplant. Laschet sagte, man werde in den kommenden Wochen die Corona-Lage natürlich genau im Blick haben und sei für alle Fälle gerüstet. Ihren bisher letzten Parteitag hatte die CDU wegen der Pandemie zweimal verschieben und dann digital abhalten müssen.

Laschet sagte, die CDU sei eigentlich eine Verfechterin der repräsentativen Demokratie. In der besonders schwierigen Lage der Partei nach der Wahlniederlage sei es aber wichtig, die Mitglieder anzuhören. Deshalb sei diesmal die Mitgliederbefragung eine gute Lösung. Die Union sei nur dann erfolgreich, wenn sie geschlossen auftrete.

In diesem Zusammenhang kritisierte Laschet - ohne ihn beim Namen zu nennen - CSU-Chef Markus Söder. Der CDU-Chef erklärte, die mangelnde Geschlossenheit der Union im Wahlkampf habe weniger an der CDU gelegen. Und mit Blick auf die Debatte, wie sich die Union in der Opposition gegenüber einer Ampel-Regierung aufstellen soll, sagte Laschet: "Es hilft der CDU nicht, wenn man sagt, wir sind der freie Süden." Denn die CDU regiere in vielen Landesregierungen mit der SPD, den Grünen oder der FDP. Man wolle, "dass diese Koalitionen auch in Zukunft gute Arbeit leisten können". Söder hatte Bayern als den freien Süden bezeichnet, weil der Freistaat das einzige Bundesland ist, in dem keine der Ampelparteien in der Regierung sitzt.