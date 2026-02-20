Heute beginnt der Parteitag der CDU. Und während die einen vor allem darauf warten, mit welchem Ergebnis Friedrich Merz wiedergewählt wird , wollen die anderen lieber ein paar inhaltliche Entscheidungen, die das Land voranbringen. Die Vorab-Debatte über „Lifestyle“-Teilzeit lief da eher in die falsche Richtung. Was man wirklich tun könnte, um mehr Menschen in Vollzeit zu bringen , hat meine Kollegin Kerstin Bund recherchiert.

Olympia ist ein Fest der Bewegung, aber auch ein Fest der ungewöhnlichen Sportarten. Neu olympisch ist das sogenannte Skibergsteigen. In kurzen Runden geht es den Berg rauf auf Ski, dann Ski auf den Rücken und zu Fuß weiter hochrennen, oben wieder anschnallen und bergab fahren. Kurz: Es ist anstrengend. Ein weiblicher Star dieser Sportart ist die Deutsche Tatjana Paller. Im Interview mit der SZ sagt sie: „Ich liebe es, dass das Ziel beim Training immer der Gipfel ist.“ Gestern wurde sie leider nur Vierte, was sich wie immer im SZ-Liveblog verfolgen lässt.

In Indien läuft derweil ein großer Gipfel zur künstlichen Intelligenz, den viele Staatsgäste besuchen. Meine Kollegin Vivien Timmler ist mit dem deutschen Digitalminister Karsten Wildberger dort unterwegs. Der kann das, was er dort erfährt, schon bald weiterreichen, nämlich wenn er beim Digitalgipfel der Süddeutschen Zeitung auftritt. Am 3. und 4. März findet dieser in München statt. Dort sprechen unter anderem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, die Ethikprofessorin Alena Buyx, die Ökonomin Francesca Bria und der Podcaster Micky Beisenherz.

Sein erster Parteitag als Kanzler: Wie schlägt sich Merz? In der CDU sind viele von Kanzler Merz enttäuscht – das liegt auch an den Erwartungen, die Merz vor der Bundestagswahl geweckt hat. Jubelstürme löst er in der CDU gerade kaum aus. Das zeigten auch die Reaktionen auf seine Ankündigung, eine zweite Amtszeit als Kanzler anstreben zu wollen. Zum Artikel

„Board of Peace“: Trump stellt 17 Milliarden US-Dollar für Gaza in Aussicht . Der umstrittene „Friedensrat“ von US-Präsident Donald Trump hat das erste Mal getagt, auch die Fifa ist dabei. Zu Beginn gab es eine Vision für Gaza, der Friedensplan soll in die zweite Phase eintreten. Dazu gehört die Entwaffnung der Hamas. Wie die gelingen soll, ist jedoch unklar. Zum Artikel

Tod am Großglockner: Thomas P. ist schuldig gesprochen. Nach dem Erfrierungstod der 33-jährigen Bergsteigerin Kerstin G. ist ihr Freund Thomas P. der grob fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen worden. Ihm wurden mehrere „Sorgfaltswidrigkeiten“ vorgeworfen, unter anderem hatte er seine Freundin nicht in einen Biwaksack gehüllt, obwohl sie einen dabei hatte. Zum Artikel

Großbritannien: Ex-Prinz Andrew nach Festnahme wieder freigelassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an, melden die Behörden. Dem früheren Prinzen wird vorgeworfen, vertrauliche Dokumente an den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergegeben zu haben. Zum Artikel

Deutscher Viererbob: Goldene Generation. Verwundert nimmt die Welt zur Kenntnis, dass permanent die Deutschen im Bobfahren Medaillen abräumen. Die Gründe dafür sind vielschichtig, ein Grund sind die vielen Rodelbahnen – entscheidend aber ist eine goldene Generation von Athleten. Zum Artikel

Eiskunstlauf: US-Amerikanerin Liu krönt Comeback mit Gold. Seit Sarah Hughes 2002 ist Alysa Liu die erste Amerikanerin, die im Eiskunstlauf Gold gewinnt. Nach einer nahezu perfekten Kür verbesserte sie sich vom dritten auf den ersten Rang. Die US-Frauen reüssierten auch im Eishockey und holten ebenfalls Gold. Zum Liveblog zu Olympia

Dossier Digitalwende: Was vom KI-Gipfel bleibt. Auf gemeinsame Regeln für KI konnten sich die Regierungschefs nicht einigen. Dafür hatten viele Reden eine Gemeinsamkeit: Der Zugang zu KI müsse für alle gewährleistet sein. SZ Dossier mit den Lehren des Gipfels in Indien. Auch wichtig: Kanzler Merz löst vor dem CDU-Parteitag eine Debatte über die Klarnamenpflicht aus. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: So schnappt Trump den Europäern wichtige Rohstoffe weg. Die USA setzen in der Rohstoffpolitik ausschließlich auf Eigeninteresse – aktuell will Donald Trump beispielsweise das für Rüstung und Landwirtschaft wichtige Phosphor unter seine Kontrolle bringen. Auch Seltene Erden, Kupfer oder Lithium sichert er mit zahlreichen internationalen Deals seinem Land. Die Demokratischen Republik Kongo hat er dazu regelrecht unter Druck gesetzt. Zum Briefing