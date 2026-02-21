Friedrich Merz hat es gut. Ein paar Prozentpunkte weniger am Vortag, dann würde das jetzt anders laufen. Solidarisches, leicht ironisches Mitgefühl von Markus Söder, was könnte schlimmer sein? Stattdessen aber kann der Kanzler, nachdem er zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten unter rhythmischem Klatschen in die riesige Stuttgarter Messehalle einmarschiert ist, vermelden, die CDU sei „hoch motiviert“. Merz weiß seine Partei hinter sich, aller Befürchtungen vor dem Parteitag zum Trotz. Die Delegierten hatten ihn mit 91,2 Prozent als Parteivorsitzenden bestätigt und damit demonstriert, dass die Partei zum Kanzler steht. „Das war ein ganz tolles Ergebnis“, lobt Söder. Das, gibt er zu, „hätte ich auch gerne gehabt“.
CDU-Parteitag
Söders Auftritt auf dem CDU-Parteitag wärmt die Herzen der Delegierten. Auch deshalb, weil er deutlicher als CDU-Chef Friedrich Merz einen Führungsanspruch der Union in der Bundesregierung einfordert.
Von Daniel Brössler, Henrike Roßbach, Stuttgart
