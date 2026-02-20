Friedrich Merz muss warten. Die Aussprache beim Parteitag in Stuttgart dauert länger als geplant. Die Wahl des Parteivorsitzenden verzögert sich und damit auch der Moment, in dem Merz erfährt, wie viel Rückhalt er hat in der CDU. Sein einziger Gradmesser bis zum frühen Abend: mehr als zehn Minuten Applaus nach seiner Rede.
CDU-ParteitagAls Merz gegen die Grünen wettert, kommt Stimmung auf
Lesezeit: 5 Min.
Friedrich Merz kommt zum ersten Mal als Bundeskanzler zum Parteitag der CDU. Er hat sich vorgenommen, eine optimistische Rede zu halten. Dafür bekommt er viel Applaus – obwohl er die Delegierten nur an ausgewählten Stellen wirklich begeistert.
Von Daniel Brössler und Henrike Roßbach, Stuttgart
CDU-Parteitag:Die Wahlkämpfer stellen ihre Merz-Kritik zurück
Viele CDU-Mitglieder in Baden-Württemberg sind vom Bundesvorsitzenden und Kanzler enttäuscht. Beim Parteitag aber wollen sie sich das auf keinen Fall anmerken lassen.
Lesen Sie mehr zum Thema