CDU-ParteitagAls Merz gegen die Grünen wettert, kommt Stimmung auf

Lesezeit: 5 Min.

Das Schimpfen auf die Grünen kommt an, aber solche Passagen, die bei den tausend Delegierten spontanen Jubel hervorrufen, gelingen Merz in Stuttgart nicht viele.
Das Schimpfen auf die Grünen kommt an, aber solche Passagen, die bei den tausend Delegierten spontanen Jubel hervorrufen, gelingen Merz in Stuttgart nicht viele. (Foto: Katharina Kausche/dpa)

Friedrich Merz kommt zum ersten Mal als Bundeskanzler zum Parteitag der CDU. Er hat sich vorgenommen, eine optimistische Rede zu halten. Dafür bekommt er viel Applaus – obwohl er die Delegierten nur an ausgewählten Stellen wirklich begeistert.

Von Daniel Brössler und Henrike Roßbach, Stuttgart

Friedrich Merz muss warten. Die Aussprache beim Parteitag in Stuttgart dauert länger als geplant. Die Wahl des Parteivorsitzenden verzögert sich und damit auch der Moment, in dem Merz erfährt, wie viel Rückhalt er hat in der CDU. Sein einziger Gradmesser bis zum frühen Abend: mehr als zehn Minuten Applaus nach seiner Rede.

CDU-Parteitag
:Die Wahlkämpfer stellen ihre Merz-Kritik zurück

Viele CDU-Mitglieder in Baden-Württemberg sind vom Bundesvorsitzenden und Kanzler enttäuscht. Beim Parteitag aber wollen sie sich das auf keinen Fall anmerken lassen.

SZ PlusVon Roland Muschel

