CDU-Parteitag:Merz wirbt um Wiederwahl

Im Mittelpunkt des ersten Tages des CDU-Bundesparteitags in Berlin steht die Rede und Wiederwahl von Friedrich Merz als Parteivorsitzender. Merz gilt in der Union derzeit als weitgehend unangefochten. In der Partei wird damit gerechnet, dass die Delegierten vor den Wahlen in Europa und in Thüringen, Sachsen und Brandenburg Einigkeit demonstrieren und ihn mit einem starken Ergebnis wählen werden.