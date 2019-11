Es ist nicht leicht, Christdemokratin und jung zu sein, heutzutage. Melina Hendricks aus Mainz sitzt im Regionalexpress von Mannheim nach Trier, eine fröhlich offene Schülerin mit braunen Locken, die im Frühjahr ihr Abitur machen wird. Kurz bevor sie in Neustadt an der Weinstraße aussteigt, kommt sie mit den Sitznachbarn ins Gespräch, erzählt, dass sie zum Landesparteitag der rheinland-pfälzischen CDU will. Schon geht es los: die Merkel, die Flüchtlinge, man ist nicht mehr sicher auf den Straßen. Melina Hendricks antwortet freundlich, dass sie das nicht so sehe, die Türen öffnen sich, einen schönen Tag noch.

Vorbei geht es an den Tierschützern und den protestierenden Bauern mit ihren riesigen Treckern. Sie alle finden, dass Julia Klöckner weg muss, die Bundeslandwirtschaftsministerin und Vorsitzende der Landes-CDU. Hinein in den Saalbau an den Stand der Schüler-Union, es gibt Umarmungen, die Wärme der Gleichgesinnten und selbstgebackene Plätzchen. "Manchmal stehe ich ziemlich alleine da", sagt Melina Hendricks. In der Schule zum Beispiel, wo die Leute von "Fridays for Future" das große Wort führen. Klar ist sie für den Klimaschutz, aber gegen die "Verbotshysterie" der Klimaaktivisten, die sich dann im Auto zur Schule fahren ließen. Ein Mädchen am Stand trägt das muslimische Kopftuch und ist selbstverständlich dabei. Konservativ - das bin ich eher nicht, sagt Melina Hendricks. Eher so zwischen den Stühlen.

Drinnen im Saalbau küren sie den Spitzenkandidaten für die Landtagswahl; Christian Baldauf, der Kandidat der Parteiführung, beschwört den Teamgeist und wird gewählt. Sein Herausforderer Marlon Bröhr, eine Art Friedrich Merz des Rhein-Hunsrück-Kreises, wo er Landrat ist, findet aber mehr Zustimmung, als es die nicht einmal 20 Prozent der Stimmen vermuten lassen, die er bekommt. Die CDU müsse wieder "die Normalos der bürgerlichen Mitte" ansprechen, fordert er, statt mit dem Verzicht auf Fortschritt zu liebäugeln - und überhaupt mal siegen lernen, 30 Jahre nachdem die Partei den Ministerpräsidenten Bernhard Vogel ab- und sich selbst zur Oppositionspartei kleinsägte.

Ein älterer Parteitagsdelegierter schwärmt von den Zeiten unter Helmut Kohl

Endlich Themen setzen, sich nicht von einer erratischen Bundespolitik in Erklärungsnöte treiben lassen. Das findet beim Pausenkaffee auch ein älterer Delegierter gut, der aber dann doch Baldauf wählt. Und der ins traurige Schwärmen kommt. Was waren das für Zeiten mit einem Ministerpräsidenten Helmut Kohl. Offenbar ist es auch nicht leicht, ein älterer Christdemokrat zu sein, heutzutage.

Wofür steht die Partei? Für die Union ist diese Frage ungewohnt. Die SPD treibt der Streit um die Programmatik seit ihrer Gründung um. Die Christdemokraten wurden dagegen zur erfolgreichsten Partei der Bundesrepublik, indem sie ideologische Festlegungen vermieden, dem bürgerlichen Lebensgefühl politischen Ausdruck gaben und indem die Konservativen, die christlichen Arbeitnehmer und die Wirtschaftsliberalen immer wieder Kompromisse ausschnapsten. Das funktioniert nicht mehr so recht.

Für die Konservativen in der Partei, weil die CDU unter Angela Merkel zu weit nach links gerückt ist. Für die Merkelianer musste das so sein, weil die Welt sich geändert hat, von der Genderfrage bis zur globalen Finanzpolitik. Die CDU knirscht und knackt unter den Fliehkräften; und auf regionaler Ebene spüren das die Engagierten der Partei, jene, die ihre Wochenenden opfern und sich in Wahlkämpfe werfen, mit der Aussicht, wieder Stimmen zu verlieren.