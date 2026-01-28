Wenn es ein Wort gibt, das von führenden Unions-Politikern in den vergangenen Tagen besonders häufig zu hören war, dann lautet es: „unglücklich“. Unglücklich waren sie über einen Antrag, den die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) für den CDU-Parteitag am 20. und 21. Februar in Stuttgart vorbereitet hatte und der den griffigen Titel trägt: „Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit“. Der Antrag gehe „in Überschrift und Form am Kern der Debatte vorbei“, klagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Steffen Bilger (CDU). Man müsse über flexiblere Arbeitszeitmodelle, „mehr Netto vom Brutto“, niedrigere Abgaben und eine verbesserte Betreuungssituation reden. Vom polemischen Begriff der „Lifestyle-Teilzeit“ aber hält Bilger nichts.