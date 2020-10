Von Nico Fried, Berlin

Annegret Kramp-Karrenbauer hat einen langen Namen, den sie gerne abkürzen lässt, was die drei Initialen AKK zu einer politischen Marke gemacht hat. Mit ihrer Amtszeit verhält es sich genau andersrum: Als Kramp-Karrenbauer am 10. Februar 2020 ankündigte, den Vorsitz der CDU abzugeben, war sie erst sehr kurz Parteichefin: gerade mal ein Jahr, zwei Monate und drei Tage. Doch seither zieht sich die Verweildauer AKKs im CDU-Vorsitz immer länger hin. Und das hat bemerkenswerte Folgen - erst recht, wenn der CDU-Vorstand an diesem Montag eine erneute Verschiebung des eigentlich für Dezember in Stuttgart geplanten Parteitags beschließen sollte.

Armin Laschet, Parteivize, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen und einer der drei Kandidaten für die Nachfolge Kramp-Karrenbauers, hatte eine solche Verschiebung am Wochenende vorgeschlagen. Der Parteitag sei derzeit nicht unbedingt erforderlich, sagte Laschet der Welt am Sonntag. Alle anstehenden Fragen könnten auch "nach dem Winter" entschieden werden. Die Bekämpfung der Corona-Pandemie habe Vorrang.

Friedrich Merz, Laschets mutmaßlich aussichtsreichster Rivale um den Parteivorsitz, hielt dagegen: Corona sei ernst zu nehmen. "Aber wir haben keinen Staatsnotstand, und deshalb müssen die politischen Institutionen unseres Landes arbeitsfähig bleiben", twitterte Merz am Sonntag.

Am Sonntagabend hat sich die engere Parteiführung mit den Kandidaten beraten. Später sollten sich Kramp-Karrenbauer und Fraktionschef Ralph Brinkhaus noch mit Kanzlerin Angela Merkel besprechen. Die formale Entscheidung kann aber erst im Parteivorstand fallen, der am Montag um 9.30 Uhr zusammentritt.

Am Tag ihrer Rücktrittsankündigung war Kramp-Karrenbauer genau 430 Tage CDU-Vorsitzende und hatte so zu diesem Zeitpunkt von insgesamt acht christdemokratischen Parteichefs seit Konrad Adenauer die zweitkürzeste Amtszeit. Nur Ludwig Erhard hatte sie kurz zuvor schon überholt, der war zwischen März 1966 und Mai 1967 nur auf 426 Tage gekommen. Mit der ursprünglichen Terminierung des Parteitags auf den 25. April 2020 war klar, dass AKK zumindest auch noch den im Februar 2000 wegen der Spendenaffäre zurückgetretenen Wolfgang Schäuble (466 Tage im Amt) überholen würde. Bei der geplanten Übergabe an ihren Nachfolger wäre sie 505 Tage Vorsitzende gewesen.

Wegen der Corona-Epidemie wurde der Parteitag jedoch von April auf Dezember verschoben. Das hat dazu geführt, dass Kramp-Karrenbauer nicht nur Schäuble, sondern im August, also nach einem Jahr und acht Monaten, auch noch Rainer Barzel überholte, der von Oktober 1971 bis Juni 1973 CDU-Vorsitzender war. Mittlerweile steht Kramp-Karrenbauer also schon auf Platz fünf in der CDU-Statistik, was man fast als solides Mittelfeld bezeichnen könnte. Platz vier indes ist für AKK in zu weiter Ferne. Dort steht Kurt Georg Kiesinger, der immerhin viereinhalb Jahre lang als CDU-Chef amtierte. Sehr wohl aber kann Kramp-Karrenbauer noch eine ganz andere, ziemlich skurrile Zeitmarke erreichen, die in der deutschen Parteienlandschaft wohl noch nie jemand geschafft hat.

Ob AKK das gelingt, hängt nicht nur davon ab, ob der Parteitag verschoben wird, sondern auch vom genauen Datum. Wann exakt also für die CDU "nach dem Winter" wäre, wie Laschet das formuliert hat.

Nach der Erfahrung mit Corona in diesem Jahr, als die höchsten Werte der ersten Welle im April erreicht wurden, liegt es nahe, auch den Parteitag im nächsten Jahr nicht früher zu legen. Dabei verbietet sich wegen Ostern das erste Wochenende um den 4. April und auch das zweite könnte wegen der Ferien ungünstig sein. Stichtag für Kramp-Karrenbauers einsamen Rekord ist der 15. April 2021: An diesem Tag wäre sie mit 430 Tagen als CDU-Vorsitzende seit ihrer Rücktrittsankündigung genauso lange im Amt wie sie es vorher bis zu ihrer Rücktrittsankündigung gewesen war.