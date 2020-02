Keiner erklärt sich, aber auch keiner dementiert: Armin Laschet, Friedrich Merz und Jens Spahn gelten als mögliche Anwärter auf den CDU-Vorsitz - nach 20 Jahren, in denen Frauen an der Spitze der Partei standen.

Noch hat niemand den ausgefüllten Bewerbungsbogen eingereicht, doch würde es in der CDU kaum überraschen, wenn die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer im Parteivorsitz ein Mann antreten würde. Und zwar aus Nordrhein-Westfalen. Drei Namen wurden am Montag nach der unvermittelten Verzichtserklärung Kramp-Karrenbauers immer wieder genannt. Zwei von ihnen hatten sich bereits im Dezember 2018 beworben. Sie waren damals noch an der von Bundeskanzlerin Angela Merkel favorisierten Kramp-Karrenbauer gescheitert: Jens Spahn und Friedrich Merz. Der Dritte war ebenfalls damals schon im Gespräch, hatte aber am Ende zurückgezuckt: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet. Wird es diesmal anders sein?