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CDUDer Unmut über den Kanzler wächst

Lesezeit: 3 Min.

Kanzler Friedrich Merz (li.) mit der neuen CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann und dem designierten Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) im Konrad-Adenauer-Haus.
Kanzler Friedrich Merz (li.) mit der neuen CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann und dem designierten Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) im Konrad-Adenauer-Haus. Christoph Soeder/dpa

Bei seinem Kabinettsumbau zieht Friedrich Merz vor allem wegen der Entlassung des Verkehrsministers Kritik auf sich. Die rheinland-pfälzische CDU reagiert mit einem ungewöhnlichen Schritt.

Von Georg Ismar und Henrike Roßbach, Berlin

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In der CDU rumort es nach den jüngsten Personalentscheidungen von Bundeskanzler und Parteichef Friedrich Merz. In den Gremiensitzungen am Montag soll Merz dem Vernehmen nach vor allem wegen seiner geplanten Abberufung von Verkehrsminister Patrick Schnieder von mehreren Teilnehmern deutlich kritisiert worden sein. Insbesondere von Seiten des Landesverbands Rheinland-Pfalz habe es massive Kritik am Umgang mit Schnieder gegeben. Schnieder stammt aus Rheinland-Pfalz, wo sein Bruder, Gordon Schnieder, Ministerpräsident ist. Aber auch insgesamt war die Unzufriedenheit mit dem Krisenmanagement und des Kanzlers offenbar groß.

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