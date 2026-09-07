Wenn man vor dem Eingang des Konrad-Adenauer-Hauses steht und den Kopf reckt, kann man das überdimensionierte Spruchband in den Fenstern der oberen Etage lesen: „Berlin bleibt stabil“. Gedacht ist das als Beitrag der Bundespartei zum Wahlkampf im Land Berlin, wo in zwei Wochen ein neues Abgeordnetenhaus gewählt wird. Aber gerade heute kann man es auch anders lesen. Als trotzige Antwort auf das, was der neue Unionsfraktionschef Thorsten Frei unumwunden „katastrophal“ nennt. „Berlin“ steht ja auch für den Politikbetrieb der Hauptstadt, für die Bundesregierung und letztlich für den Kanzler.
CDUMerz: „Aufgeben ist für mich keine Option“
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Das Wahldesaster von Sachsen-Anhalt erschüttert die CDU in ihren Grundfesten. Parteichef Merz räumt seine Mitverantwortung ein, aber seinen Posten räumt er nicht. Ändern will er nun einiges, auch sich selbst.
Von Daniel Brössler und Robert Roßmann, Berlin
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