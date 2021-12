Von Boris Herrmann, Berlin

Jetzt sind sie ja praktisch Kollegen, der frisch gewählte SPD-Vorsitzende und der immerhin schon einmal von der Basis auserwählte nächste CDU-Chef. Und so hat, wie es der Anstand gebührt, natürlich auch Lars Klingbeil umgehend seine Glückwünsche an Friedrich Merz ausgesprochen, die er allerdings mit einem wohldosierten Seitenhieb garnierte. In einem offenen Mini-Brief in den einschlägigen Kanälen schrieb Klingbeil an Merz, er finde es großartig, dass es "in unserem Land die Kultur der 3. Chance" gebe. Man muss nun gar nicht sonderlich kleinlich sein, um anzumerken: Eigentlich hat sich Klingbeil da verzählt.