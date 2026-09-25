Eine knappe Woche ist nun vergangen seit dem historischen Tag, als die CDU zum ersten Mal in ihrer Geschichte bei einer Wahl an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte. Dem neuen Landtag von Mecklenburg-Vorpommern wird die Partei nicht mehr angehören. Die Unzufriedenheit mit Bundeskanzler Friedrich Merz in der Bevölkerung ist ungebrochen hoch. Wie hat sich nach dieser Woche die Stimmung in den Landesverbänden entwickelt? Ein Überblick.