Von Boris Herrmann, Berlin

Franziska Dezember hat zwei kleine Kinder, ziemlich Stress in ihrem VWL-Studium, einen Rede-Slot auf dem CDU-Parteitag und eigentlich hat sie auch ein Herz für Friedrich Merz. Bevor die 29-Jährige wieder zurück zur Uni-Bibliothek muss, um für ihre Prüfung zu lernen und noch ein bisschen an der Parteitagsrede zu feilen, findet sie gerade noch Zeit für ein schnelles Mittagessen am Berliner Gendarmenmarkt. Während Franziska Dezember also mit etwas Mühe ein Schnitzel zersägt, das den darunter befindlichen Teller nur erahnen lässt, sagt sie: "Ich bin ein absoluter Merz-Unterstützer."