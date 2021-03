Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz versetzt nach einem Vorstoß zu einer möglichen Bundestagskandidatur Teile der CDU in einige Aufregung. Der im Januar im Kampf um den CDU-Parteivorsitz gegen Armin Laschet unterlegene Merz sagte am Wochenende der Westfalenpost, dass er von mehreren Stadtverbandsvorsitzenden im Sauerland gefragt worden sei, ob er sich vorstellen könne zu kandidieren. "Ich bin nicht abgeneigt", sagte der 65-Jährige. Weitere Ausführungen wollte Merz dazu nicht machen. Für den Hochsauerlandkreis sitzt derzeit Patrick Sensburg als CDU-Abgeordneter im Bundestag. Der Präsident des Bundeswehr-Reservistenverbandes hält an seiner erklärten Kandidatur fest.