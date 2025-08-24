Reformdruck auf SPD Merz lädt Unionsminister zu Treffen ins Kanzleramt 25. August 2025, 0:13 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Merz am Tag der offenen Tür im Kanzleramt. (Foto: ADAM BERRY/AFP)

Der Kanzler ist unzufrieden mit dem, was seine Koalition bisher erreicht hat, besonders bei der Sozialpolitik. Nun will er mit seinem Teil des Kabinetts darüber reden, wie es weitergehen soll.

Von Georg Ismar und Vivien Timmler, Berlin

