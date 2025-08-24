Die Reihenfolge ist ungewöhnlich. Zuerst hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Wochenende die Öffentlichkeit wissen lassen, wie unglücklich er mit der vorläufigen Bilanz seiner Regierung ist. „Ich bin mit dem, was wir bis jetzt geschafft haben, nicht zufrieden. Das muss mehr werden“, sagte er auf dem Landesparteitag der CDU Niedersachsen in Osnabrück. Nun will er es seinen Ministerinnen und Ministern auch persönlich mitteilen – und beratschlagen, wie es nun mit der SPD weitergehen soll.
Reformdruck auf SPDMerz lädt Unionsminister zu Treffen ins Kanzleramt
Der Kanzler ist unzufrieden mit dem, was seine Koalition bisher erreicht hat, besonders bei der Sozialpolitik. Nun will er mit seinem Teil des Kabinetts darüber reden, wie es weitergehen soll.
Von Georg Ismar und Vivien Timmler, Berlin
