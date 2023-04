CDU-Chef Friedrich Merz hat eine Frühschicht auf der Intensivstation des Klinikums Hochsauerland begleitet. "Nicht als Politiker, sondern als Teil des Pflegeteams", schrieb Merz am Ostersonntag auf Twitter. Er habe damit in der Karwoche ein Versprechen eingelöst. "Danke für diese wertvolle Erfahrung und dem ganzen Team frohe Ostern", schrieb der CDU-Vorsitzende weiter. Dazu veröffentlichte er Bilder, die ihn wie die übrigen Pflegekräfte in blauer Klinik-Arbeitskleidung zeigen. Einer Mitteilung des Klinikums zufolge hatte eine Pflegeschülerin Merz auf einer Veranstaltung im vorigen Herbst dazu eingeladen, einmal selbst zu erleben, wie sich eine Schicht im Pflegedienst einer Intensivstation anfühlt. Der CDU-Chef half demnach etwa beim Anreichen von Verbandmaterial, bei der Umlagerung von Patienten und bei der Vorbereitung und Verabreichung von Medikamenten.