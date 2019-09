Was ist das eigentliche Problem der CDU?

Merkel steht in der Popularität längst wieder weit oben, Kramp-Karrenbauers Werte sinken stetig und die der CDU werden auch nicht besser.

Das Problem der CDU liege nur vordergründig in Kramp-Karrenbauers Glücklosigkeit, kommentiert SZ-Autor Nico Fried. Das Problem sei vielmehr von Beginn an angelegt in Merkels Idee, ohne Vorsitz Kanzlerin zu bleiben.