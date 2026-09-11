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CDU in Mecklenburg-VorpommernMit Fischbrötchen gegen die Fünf-Prozent-Hürde

Lesezeit: 4 Min.

Daniel Peters, der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, hat die norddeutsche Spezialität im Wahlkampf unzählige Male verspeist.
Daniel Peters, der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, hat die norddeutsche Spezialität im Wahlkampf unzählige Male verspeist.
Jens Büttner/dpa

In Umfragen ist die CDU in Mecklenburg-Vorpommern nur noch einstellig. Wie Spitzenkandidat Daniel Peters gegen den Bedeutungsverlust seiner Partei ankämpft.

Von Constanze von Bullion und Jana Stegemann, Pasewalk, Stralsund

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Klar, sagt Daniel Peters irgendwann, „es trifft mich“. Seine CDU, diese stolze Volkspartei, die mal angeführt wurde von Persönlichkeiten wie Helmut Kohl und Angela Merkel. Die Partei, die die deutsche Einheit organisiert habe und Schluss machen wollte mit dem Erbe der Diktatur in Ostdeutschland. Und jetzt – das?

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SZ PlusVon Ulrike Nimz und Jana Stegemann

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