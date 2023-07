Von Boris Herrmann und Robert Roßmann, Berlin

Sie kommen tatsächlich noch einmal beide gemeinsam auf die Bühne in der CDU-Parteizentrale, Carsten Linnemann und Mario Czaja, der neue und der ehemalige Generalsekretär. Im Direktvergleich der Gesichtsausdrücke sieht es zunächst so aus, als sei Linnemann gerade entlassen und Czaja befördert worden. Aber das mag vielleicht daran liegen, dass der eine jetzt von der Last einer Aufgabe befreit ist, die sich der andere erst allmählich auszumalen beginnt. Generalsekretär unter dem Kommando eines derzeit keineswegs unumstrittenen Parteichefs Friedrich Merz - es gibt vermutlich schönere, ganz sicher aber unkompliziertere Jobs.