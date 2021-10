Von Boris Herrmann und Robert Roßmann, Berlin

Es scheint nun alles Schlag auf Schlag zu gehen. Am Morgen nach seinem denkwürdigen Auftritt im Konrad-Adenauer-Haus steht Armin Laschet schon wieder am Mikrofon. Keine 15 Stunden sind vergangen, seitdem er in größtmöglicher Verklausuliertheit angekündigt hat, einem personellen Neuanfang in der CDU nicht im Weg zu stehen. Und jetzt hält er eine Abschiedsrede. "Ich danke allen für das gute Miteinander", sagt Laschet. Damit ist allerdings weder seine Partei noch deren Parteienschwester gemeint.