Da stehen sie nun also, der Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende, und neben ihm, ein wenig blass, aber sehr aufrecht, Manuel Hagel. Hagel hat gerade eine Wahl verloren, in Baden-Württemberg, wo er Ministerpräsident werden wollte. Das hat nicht geklappt, was dem Mann neben ihm eigentlich nicht gefallen kann. Friedrich Merz hat auf Rückenwind aus Südwest gehofft, bekommen hat er nur ein laues Lüftchen. Aber wenn man Merz und Hagel zuhört an diesem Montagmittag im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin, dann scheint das alles irgendwie doch kein so großes Problem zu sein.
CDU nach der Wahl in Baden-WürttembergFrisch verloren ist halb gewonnen
Lesezeit: 5 Min.
Die CDU hat ihr Wahlziel verfehlt. Aus der Pattsituation im künftigen Landtag aber zieht sie Selbstbewusstsein. Die Ideen reichen bis zum „israelischen Modell“ – also dass Özdemir und Hagel sich als Regierungschefs abwechseln könnten.
Von Henrike Roßbach und Robert Roßmann, Berlin
