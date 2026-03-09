Die CDU hat ihr Wahlziel verfehlt. Aus der Pattsituation im künftigen Landtag aber zieht sie Selbstbewusstsein. Die Ideen reichen bis zum „israelischen Modell“ – also dass Özdemir und Hagel sich als Regierungschefs abwechseln könnten.

Von Henrike Roßbach und Robert Roßmann, Berlin